Гулять только с хозяином и другие правила. В Госдуме взялись за домашних животных

Помимо обязательной регистрации (например, чипирования) домашних животных, предлагается запретить их самостоятельный выгул. Запрет не будет распространяться на территории, принадлежащие владельцу животного. То есть выпустить кошку или собаку в частном дворе будет по-прежнему возможно.

Депутаты снова собираются обязать жителей России регистрировать домашних животных. Соответствующие поправки к закону об ответственном обращении к животным внесены в Госдуму.

Также депутатам предлагается регламентировать вопрос содержания домашних животных. Их нельзя будет держать в помещениях общего пользования. Послабление коснется только тех случаев, когда хозяин владеет хотя бы долей таких помещений.

В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что и чипирование, и установленные правила выгула заставят людей ответственнее отнестись к домашних животным.

Обсуждение вопроса об обязательной регистрации домашних животных в России ведется уже несколько лет. В прошлом, 2021 году, президент страны Владимир Путин давал поручение запустить этот процесс.