    Пробки

    1/10

    usd58.51eur60.16
    Распродажа в IKEAОпасный пикетФСБ обыскивает ГИБДДОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Гулять только с хозяином и другие правила. В Госдуме взялись за домашних животных

    328
    1 комментарий

    Депутаты снова собираются обязать жителей России регистрировать домашних животных. Соответствующие поправки к закону об ответственном обращении к животным внесены в Госдуму.

    Помимо обязательной регистрации (например, чипирования) домашних животных, предлагается запретить их самостоятельный выгул. Запрет не будет распространяться на территории, принадлежащие владельцу животного. То есть выпустить кошку или собаку в частном дворе будет по-прежнему возможно.

    Также депутатам предлагается регламентировать вопрос содержания домашних животных. Их нельзя будет держать в помещениях общего пользования. Послабление коснется только тех случаев, когда хозяин владеет хотя бы долей таких помещений.

    В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что и чипирование, и установленные правила выгула заставят людей ответственнее отнестись к домашних животным.

    Обсуждение вопроса об обязательной регистрации домашних животных в России ведется уже несколько лет. В прошлом, 2021 году, президент страны Владимир Путин давал поручение запустить этот процесс.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 1

    Комментарии
    1

    Новости компаний

    close
    close