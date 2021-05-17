Путин поручил правительству разработать законопроект об ответственном отношении к животным

Кабмин вместе с региональными органами исполнительной власти до 1 декабря 2021 года должен решить вопрос о финансировании, которое необходимо для соблюдения закона в этой сфере, а также внести поправки, которые определят особенности контроля за безнадзорными животными, включая вопросы передачи новым собственникам, а также установление соответствующей ответственности.

Владимир Путин утвердил перечень поручений по результатам проверки исполнения законодательства и решений президента по вопросам формирования в обществе ответственного отношения к животным. Об этом 17 мая говорится на сайте Кремля.

Законодательство отрегулируют и в таких направлениях, как ведение учета домашних питомцев, мониторинг состояния популяций животных без владельцев (включая вакцинированных и стерилизованных) и принятие единых методик; регламентация деятельности по содержанию и разведению домашних и диких животных, в том числе соответствующих объединений (клубов и ассоциаций); определение порядка передачи питомцев в приюты при невозможности их содержания либо изъятия и размещения в них в случае ненадлежащего обращения; внедрение системы реагирования на обращения граждан о причинении животными вреда их жизни и здоровью или об угрозе его причинения.

Для оценки деятельности органов исполнительной власти по обращению с животными без владельцев президент распорядился ввести целевые показатели эффективности, в том числе увеличение доли вакцинированных и стерилизованных особей, а также единые нормы для приютов временного и постоянного содержания.

Чтобы в обществе формировалось ответственное отношение к животным, будут созданы механизмы стимулирования добровольной стерилизации, вакцинации, маркирования домашних питомцев. Предполагается развитие благотворительной и волонтерской деятельности в данной сфере и разработка соответствующих просветительских программ.