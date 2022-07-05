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    Россия не останется без KFC

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    Рестораны франчайзи под брендом KFC продолжат свою работу в России, несмотря на уход Yum! Brands. Об этом 5 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

    «Большая часть ресторанов, работающих под брендом KFC в России, управляется по договорам франчайзинга и принадлежит российским юридическим лицам. Эти рестораны продолжают работать в обычном режиме. Бренд KFC продолжит свою работу на российском рынке», — отметили там.

    Сейчас Yum! Brands рассматривает различные варианты продажи своего российского бизнеса местному оператору. Любой из них предполагает сохранение рабочих мест и выполнение обязательств перед поставщиками и партнерами.

    Ранее стало известно, что Yum! Brands ведет переговоры о продаже российских KFC местному оператору. Речь идет о передаче прав собственности на рестораны, операционную систему и прав на франшизу, включая сеть франчайзинговых ресторанов. Непосредственно компании в РФ принадлежат лишь 70 заведений KFC, которые приостановили свою работу еще в марте.

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