Россия не останется без KFC

Рестораны франчайзи под брендом KFC продолжат свою работу в России, несмотря на уход Yum! Brands. Об этом 5 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.



«Большая часть ресторанов, работающих под брендом KFC в России, управляется по договорам франчайзинга и принадлежит российским юридическим лицам. Эти рестораны продолжают работать в обычном режиме. Бренд KFC продолжит свою работу на российском рынке», — отметили там.



Сейчас Yum! Brands рассматривает различные варианты продажи своего российского бизнеса местному оператору. Любой из них предполагает сохранение рабочих мест и выполнение обязательств перед поставщиками и партнерами.

