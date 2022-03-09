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Полковник Сандерс тоже уходит. KFC и Pizza Hut закрывают рестораны в России

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Компания Yum! Brands объявила о приостановке работы ресторанов KFC и Pizza Hut в России.

«Это действие основано на нашем решении приостановить все инвестиции и развитие ресторанов в России и направить всю прибыль от операций в РФ на гуманитарную деятельность», — сказано в заявлении от 9 марта.

Как пишет «Коммерсантъ», решение о закрытии коснется 70 заведений KFC, которые непосредственно принадлежат компании. В основном рестораны под этим брендом работают по франшизе.

Yum! Brands имеет более 53 000 ресторанов по всему миру. В России работают около 1 000 ресторанов быстрого питания KFC и 50 заведений Pizza Hut.

Накануне стало известно, что свои заведения в России временно закрывает McDonald’s. При этом в компании сообщили, что продолжат платить зарплаты 62 тысячам сотрудников.

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Комментарии (21)

YuraPrav
Когда там филипп морис созреет на выход, кто нибудь в курсе? Мне надо курить бросить
VKuser199962806
Фонтанка 2 года раздувала по ковиду. Теперь раздувает по санкциям. В тексте написано что НЕ уходит, а ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ работу. Прекрасно понимают, что уйди они сейчас, через неделю на их месте откроется другая забегаловка.
allyouneedislove
интересно посмотреть на арендодателей, которые не захотят понижать ценник на свои помещения, и будут сидеть с пустыми стёклами =)))))

как в 90-е было? покупали для супа не мясо - а кости для собак, называлось "суповой набор".... забыли? щас вернутся штучные сигареты, штучные куринные кубики и штучные куринные яйца....

ну что, время идти по помойкам, собирать стеклотару =)))))))))))))))))
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