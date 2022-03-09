Полковник Сандерс тоже уходит. KFC и Pizza Hut закрывают рестораны в России

Компания Yum! Brands объявила о приостановке работы ресторанов KFC и Pizza Hut в России.



«Это действие основано на нашем решении приостановить все инвестиции и развитие ресторанов в России и направить всю прибыль от операций в РФ на гуманитарную деятельность», — сказано в заявлении от 9 марта.



Как пишет «Коммерсантъ», решение о закрытии коснется 70 заведений KFC, которые непосредственно принадлежат компании. В основном рестораны под этим брендом работают по франшизе.