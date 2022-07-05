Подробности ДТП с разодранной фурой на М-11: сначала КАМАЗ въехал в стоящую «Вольво»

Страшное ДТП на платной трассе М-11 «Нева» (Москва — Петербург) в Тверской области, на объезде Вышнего Волочка, чудом обошлось без пострадавших.



«Фонтанка» публиковала кадры очевидцев с фурой, из которой на дорогу высыпался груз. Участников аварии было два, оба грузовики.



Как пишет 5 июля «МК Тверь» со ссылкой на региональное УГИБДД, ДТП произошло 3 июля в 20:35. Водитель тягача КАМАЗ с полуприцепом сначала врезался в стоявший Volvo с полуприцепом. После удара КАМАЗ продолжил движение и протаранил металлическое барьерное ограждение. Никто не пострадал.

