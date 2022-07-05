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    Подробности ДТП с разодранной фурой на М-11: сначала КАМАЗ въехал в стоящую «Вольво»

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    Страшное ДТП на платной трассе М-11 «Нева» (Москва — Петербург) в Тверской области, на объезде Вышнего Волочка, чудом обошлось без пострадавших.

    «Фонтанка» публиковала кадры очевидцев с фурой, из которой на дорогу высыпался груз. Участников аварии было два, оба грузовики.

    Как пишет 5 июля «МК Тверь» со ссылкой на региональное УГИБДД, ДТП произошло 3 июля в 20:35. Водитель тягача КАМАЗ с полуприцепом сначала врезался в стоявший Volvo с полуприцепом. После удара КАМАЗ продолжил движение и протаранил металлическое барьерное ограждение. Никто не пострадал.

    Наезд на стоящее транспортное средство — один из самых типичных сценариев аварий на скоростных дорогах. По статистике, на КАД Петербурга в остановившийся автомобиль врезаются через 5–8 минут. В декабре 2021 года на той же трассе М-11 в Тверской области фура с мандаринами остановилась из-за поломки и попала под удар, пострадал человек.

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