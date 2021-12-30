FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-8°C/Завтра: 0
73.65р83.20р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачемОбраз жизниКуда пойти на новогоднихАдвент-календарь для занятыхЭто на Новый годПромышленный Петербург

На М-11 фура с мандаринами остановилась из-за поломки и попала под удар. Кабина второй фуры — всмятку

3
Печать
Фото: читатель «Фонтанки»
ПоделитьсяПоделиться

Серьёзное ДТП произошло в ночь на 30 декабря на платной автодороге М-11 «Нева» (Москва — Санкт-Петербург) в Тверской области.

читатель «Фонтанки»

Как сообщает региональное УГИБДД, вчера около 23:15 на 351-м километре трассы, в районе Бологова, 44-летний водитель «Скании» с полуприцепом, двигаясь в направлении Москвы по правой полосе, врезался в стоящий на обочине и частично на проезжей части «Вольво» с полуприцепом. На кадрах очевидцев видно дымящиеся фуры. На дорогу высыпался груз — мандарины. Кабина «Скании» превратилась в лепёшку. Похоже, был пожар.

«Вольво» остановился из-за технической неисправности. Его водитель, 30-летний мужчина, не пострадал. А предполагаемый виновник получил травмы и был госпитализирован.

Видео с места аварии показывают читатели «Фонтанки» и подписчик группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По его словам, в пробке из-за ДТП пришлось стоять около часа.

Наезд на стоящее транспортное средство — один из самых типичных сценариев аварий на скоростных дорогах. По статистике, на КАД Петербурга в остановившийся автомобиль врезаются через 5–8 минут.

Фото: читатель «Фонтанки»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

266286729
Когда впервые поехал по этой М-11 был неприятно удивлен, что обочины по сути нет. То есть, если произошла поломка авто, то спрятаться на обочине невозможно - неизбежно торчишь на полосу с ограничением в 130 км/ч.
За что же так ненавидят наш народ???
Ser_N0771
Бологов?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний