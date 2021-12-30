На М-11 фура с мандаринами остановилась из-за поломки и попала под удар. Кабина второй фуры — всмятку

Серьёзное ДТП произошло в ночь на 30 декабря на платной автодороге М-11 «Нева» (Москва — Санкт-Петербург) в Тверской области.

Как сообщает региональное УГИБДД , вчера около 23:15 на 351-м километре трассы, в районе Бологова, 44-летний водитель «Скании» с полуприцепом, двигаясь в направлении Москвы по правой полосе, врезался в стоящий на обочине и частично на проезжей части «Вольво» с полуприцепом. На кадрах очевидцев видно дымящиеся фуры. На дорогу высыпался груз — мандарины. Кабина «Скании» превратилась в лепёшку. Похоже, был пожар.

«Вольво» остановился из-за технической неисправности. Его водитель, 30-летний мужчина, не пострадал. А предполагаемый виновник получил травмы и был госпитализирован.



Видео с места аварии показывают читатели «Фонтанки» и подписчик группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По его словам, в пробке из-за ДТП пришлось стоять около часа.



Наезд на стоящее транспортное средство — один из самых типичных сценариев аварий на скоростных дорогах. По статистике, на КАД Петербурга в остановившийся автомобиль врезаются через 5–8 минут.

