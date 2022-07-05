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    IKEA заявила о невозможности онлайн-покупок

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    10 комментариев

    Совершить онлайн-покупки в магазине IKEA пока невозможно. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте магазина, опубликованном днём 5 июля.

    «По техническим причинам возможность онлайн-покупок временно недоступна. Мы работаем над решением проблемы», — рассказали в IKEA.

    При этом отмечается, что товара на складах еще много. IKEA напоминает, что магазины закрыты. В данный момент работают только отделы обмена и возврата, ретейлер призывает следить за обновлениями на сайте.

    Напомним, что распродажа IKEA перед уходом из России началась с масштабных проблем. Заказ товара через приложение оказался недоступен. Сайт у части пользователей попросту не открывался, другие, как ни пытались, так и не смогли авторизоваться. При этом уже через несколько минут после полуночи товар начал стремительно заканчиваться. По крайней мере, об этом говорили данные, опубликованные у карточек товара.

    Добавим, что якобы продукция IKEA летом начала появляться на российских маркетплейсах. Однако у покупателей возникли сомнения в подлинности товара и в его качестве.

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    Комментарии 10

    Avs715305 Июл 2022 в 14:00
    Что я покупал в Икее за много лет:
    1. Деревянные комодики на дачу. 2 штуки. Живы.
    2. Прикольные вазочки "окосевшая бутылка". 3 штуки. Живы.
    3. Светодиодные лампочки. Давно сдохли.
    4. Баночки под соль/сахар/тростниковый сахар/чай/кофе - вот это круто подошло, живы все, хоть и стекло с нержавейкой.
    Дочка покупала более серьёзные вещи, плюётся и выкидывает...
    Всегда тащился от того, как Икея умеет в маркетинг.
    +0-0
    VKuser55125774505 Июл 2022 в 13:43
    адепты секты икеи негодуют
    +0-0
    Piter Russo05 Июл 2022 в 13:38
    Распродажных цен нет, купить незя.. ну отлично подготовились)
    +0-0
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    Комментарии
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