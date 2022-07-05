IKEA заявила о невозможности онлайн-покупок

Совершить онлайн-покупки в магазине IKEA пока невозможно. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте магазина, опубликованном днём 5 июля.
«По техническим причинам возможность онлайн-покупок временно недоступна. Мы работаем над решением проблемы», — рассказали в IKEA.
При этом отмечается, что товара на складах еще много. IKEA напоминает, что магазины закрыты. В данный момент работают только отделы обмена и возврата, ретейлер призывает следить за обновлениями на сайте.
Напомним, что распродажа IKEA перед уходом из России началась с масштабных проблем. Заказ товара через приложение оказался недоступен. Сайт у части пользователей попросту не открывался, другие, как ни пытались, так и не смогли авторизоваться. При этом уже через несколько минут после полуночи товар начал стремительно заканчиваться. По крайней мере, об этом говорили данные, опубликованные у карточек товара.
Добавим, что якобы продукция IKEA летом начала появляться на российских маркетплейсах. Однако у покупателей возникли сомнения в подлинности товара и в его качестве.