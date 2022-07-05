IKEA заявила о невозможности онлайн-покупок

Совершить онлайн-покупки в магазине IKEA пока невозможно. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте магазина, опубликованном днём 5 июля.



«По техническим причинам возможность онлайн-покупок временно недоступна. Мы работаем над решением проблемы», — рассказали в IKEA.

При этом отмечается, что товара на складах еще много. IKEA напоминает, что магазины закрыты. В данный момент работают только отделы обмена и возврата, ретейлер призывает следить за обновлениями на сайте.