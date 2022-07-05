Ректору РАНХиГС Мау предъявили обвинения в мошенничестве. Называют сумму ущерба в 40 млн рублей

Ректору РАНХиГС Владимиру Мау, возглавлявшему вуз 20 лет, предъявили обвинения по двум эпизодам мошенничества. Вину ученый не признает. Об этом 5 июля сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники.

По данным РИА, Мау вместе с бывшим заместителем министра просвещения Мариной Раковой и замгендиректора «Фонда новых форм развития образования» Евгением Заком обвиняют в хищении более 20 млн рублей из-за фиктивного трудоустройства в вуз сотрудников Минпросвещения. Второй эпизод тоже связан с фиктивным трудоустройством.