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    Потанин допустил слияние «Норникеля» и РУСАЛа

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    Глава «Норникеля» Владимир Потанин согласился на переговоры по слиянию «Норникеля» и РУСАЛа. Об этом предприниматель заявил в интервью РБК 5 июля.

    «Я направил письмо, в котором подтвердил наше согласие на начало процесса обсуждения слияния с UC Rusal. Потому что это позволяет создать национального чемпиона. Это позволяет еще больше диверсифицировать акционерную базу», — сообщил Потанин.

    Другим преимуществом слияния, по его словам, может стать обретение дополнительной санкционной устойчивости и государственной поддержки для проектов в России. При этом владелец компании «Интеррос» по-прежнему не видит синергии в бизнесе «Норникеля» и РУСАЛа. Они, как считает Потанин, обладают разными конкурентными преимуществами и системами производства. Единственное, что их объединяет, — «зеленая» повестка.

    «Но сейчас появились другие факторы. Это устойчивость, это «зеленая» повестка. РУСАЛ является компанией, который производит наиболее зеленый алюминий из всех других компаний. «Норильский никель» тоже делает большие усилия в этом направлении и производит никель, палладий для батареек, для тоже будущей «зеленой» экономики», — рассказал бизнесмен.

    Ранее Владимир Потанин попал в санкционный список Великобритания. Несмотря на введенные ограничения, с начала 2022 года предприниматель заработал 4,39 миллиарда долларов, увеличив свое состояние до 35,2 миллиарда, и стал самым обеспеченным из 26 граждан РФ, попавших в список 500 богатейших людей мира Bloomberg Billionaires Index.

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