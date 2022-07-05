Потанин допустил слияние «Норникеля» и РУСАЛа

Глава «Норникеля» Владимир Потанин согласился на переговоры по слиянию «Норникеля» и РУСАЛа. Об этом предприниматель заявил в интервью РБК 5 июля.

«Я направил письмо, в котором подтвердил наше согласие на начало процесса обсуждения слияния с UC Rusal. Потому что это позволяет создать национального чемпиона. Это позволяет еще больше диверсифицировать акционерную базу», — сообщил Потанин.

Другим преимуществом слияния, по его словам, может стать обретение дополнительной санкционной устойчивости и государственной поддержки для проектов в России. При этом владелец компании «Интеррос» по-прежнему не видит синергии в бизнесе «Норникеля» и РУСАЛа. Они, как считает Потанин, обладают разными конкурентными преимуществами и системами производства. Единственное, что их объединяет, — «зеленая» повестка.