С начала года российские предприниматели потеряли около $36 млрд. Больше всех пострадал Мордашов

С начала 2022 года богатейшие предприниматели России суммарно потеряли 35,94 миллиарда долларов, следует из данных рейтинга 500 богатейших людей мира Bloomberg Billionaires Index (BBI). Заметнее всего уменьшилось состояние совладельца «Северстали» Алексея Мордашова — на 5,94 миллиарда, до 22,9 миллиарда долларов.



Самым богатым из 26 граждан России, вошедших в BBI, стал один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин. С начала года он увеличил свое состояние на 4,39 миллиарда, до 35,2 миллиарда долларов. Следом за ним идет Леонид Михельсон, состояние которого за первые шесть месяцев года сократилось на 3,53 миллиарда долларов, до 28,9 миллиарда. Замыкают пятерку лидеров обедневший на 3,62 миллиарда долларов (до 24,4 миллиарда) бенефициар НЛМК Владимир Лисин, Алексей Мордашов и владелец «Металлоинвеста» и МегаФона Алишер Усманов, потерявший 829 миллионов долларов. Состояние Усманова оценивается в 20,4 миллиарда долларов.