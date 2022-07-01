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    С начала года российские предприниматели потеряли около $36 млрд. Больше всех пострадал Мордашов

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    С начала 2022 года богатейшие предприниматели России суммарно потеряли 35,94 миллиарда долларов, следует из данных рейтинга 500 богатейших людей мира Bloomberg Billionaires Index (BBI). Заметнее всего уменьшилось состояние совладельца «Северстали» Алексея Мордашова — на 5,94 миллиарда, до 22,9 миллиарда долларов.

    Самым богатым из 26 граждан России, вошедших в BBI, стал один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин. С начала года он увеличил свое состояние на 4,39 миллиарда, до 35,2 миллиарда долларов. Следом за ним идет Леонид Михельсон, состояние которого за первые шесть месяцев года сократилось на 3,53 миллиарда долларов, до 28,9 миллиарда. Замыкают пятерку лидеров обедневший на 3,62 миллиарда долларов (до 24,4 миллиарда) бенефициар НЛМК Владимир Лисин, Алексей Мордашов и владелец «Металлоинвеста» и МегаФона Алишер Усманов, потерявший 829 миллионов долларов. Состояние Усманова оценивается в 20,4 миллиарда долларов.

    Также в первую десятку российских бизнесменов в BBI вошли совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, совладелец «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко, владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко и основной владелец группы «Акрон» Вячеслав Кантор.

    Бенефициар НЛМК Владимир Лисин стал единственным бизнесменом в десятке лидеров, не попавшим под антироссийские санкции в связи с началом спецоперации на Украине.

    Общее состояние всех 26 российских граждан в рейтинге на 1 июля составило 354,64 миллиарда долларов.

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