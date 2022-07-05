Патрушев: Важно ограничить иностранное участие в проектах, значимых для российской энергетики

В российском топливно-энергетическом комплексе важно импортозамещение, необходимо ограничить иностранное участие в проектах, значимых для российской энергетики. Об этом заявил 5 июля секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в Хабаровске на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности на Дальнем Востоке.



«Не менее важными для защиты национальных интересов и обеспечения энергетической безопасности страны должны стать ограничения иностранного участия в реализации в значимых для российской энергетики проектах», — цитирует Патрушева ТАСС.

