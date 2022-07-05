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    Патрушев: Важно ограничить иностранное участие в проектах, значимых для российской энергетики

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    5 комментариев

    В российском топливно-энергетическом комплексе важно импортозамещение, необходимо ограничить иностранное участие в проектах, значимых для российской энергетики. Об этом заявил 5 июля секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в Хабаровске на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности на Дальнем Востоке.

    «Не менее важными для защиты национальных интересов и обеспечения энергетической безопасности страны должны стать ограничения иностранного участия в реализации в значимых для российской энергетики проектах», — цитирует Патрушева ТАСС.

    Он подчеркнул необходимость в короткие сроки обеспечить импортонезависимость в областях, критически важных для функционирования российского ТЭК.

    «Санкции, введенные в отношении российских энергетических компаний, обозначили серьезную зависимость российской энергетики от иностранных технологий, оборудования и программного обеспечения. В связи с этим надо в короткие сроки обеспечить импортонезависимость в критически важных для устойчивого функционирования ТЭК видах деятельности, обеспечить разработку и внедрение российского программного обеспечения и электронной компонентной базы», — указал Патрушев (цитата по ТАСС).

    4 июля глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что отказ от российских энергоносителей создаёт серьёзные трудности для многих европейских стран, однако это решение — необходимый шаг для обретения свободы от влияния России.

    В конце июня лидеры стран «Большой семерки» заявили, что продолжат вводить санкции против России, чтобы изолировать страну от мировых рынков и ограничить ее доступ к ключевым технологиям и услугам. Как подсчитали в Минфине, для стабилизации экономики в этих условиях РФ понадобится около 5 триллионов рублей.

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    Комментарии 5

    Дежурный по объединению05 Июл 2022 в 08:55
    Шредера из совета директоров, штоле, выгонит?
    +0-0
    Alex52705 Июл 2022 в 08:51
    Это и 20 лет назад говорили, а что толку.
    +0-0
    doorbal_05 Июл 2022 в 08:26
    все как в российской армии - надо! тот факт что это невозможно, пенсионера Патрушева не интересует. надо дрова найти в тундре ! надо окопы выкопать в горах! надо фундамент в вечной мерзлоте зимой залить! надо импортозаместить импортонезамещаемое! даватели указаний...
    +0-0
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    Комментарии
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