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    Экономика и санкции

    Боррель: Проблемы в энергетике — цена Европы за свободу от России

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    6 комментариев

    Отказ от российских энергоносителей создаст серьезные трудности для многих европейских стран, однако это решение — необходимый шаг для обретения свободы от влияния России, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в статье для итальянской газеты la Stampa 4 июля.

    «К концу 2022 года мы сократим импорт российской нефти на 90 % и стремительно сокращаем импорт газа. Эти решения постепенно освобождают нас от зависимости, которая долгое время влияла на наши политические решения. Конечно, такое быстрое избавление также создает серьезные трудности для многих стран ЕС и различных сфер деятельности. Но это цена, которую мы должны заплатить, чтобы защитить наши демократии и международное право», — отметил Боррель (цитата по РИА Новости).

    Санкционные ограничения, по словам верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности, приведут Россию к «изменению своих стратегических расчетов».

    Ранее лидеры стран «Большой семерки» заявили, что продолжат вводить санкции против России, чтобы изолировать страну от мировых рынков и ограничить ее доступ к ключевым технологиям и услугам. Как подсчитали в Минфине, для стабилизации экономики в этих условиях РФ понадобится около 5 триллионов рублей.

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    Комментарии 6

    Алик-104 Июл 2022 в 14:28
    Без России они меж собой передерутся за газ и нефть
    +0-1
    grannie04 Июл 2022 в 14:00
    В энергетике Европы разразился Боррелиоз
    +0-1
    Easybreezy04 Июл 2022 в 13:40
    Как-то плевать что говорит этот дед, у него там уже склероз во всю хозяйничает! Это ведь он, глава европейской дипломатии, во всех СМИ трубил что Украина должна победить Россию именно военным путем, что о переговорах речи и быть не может, а через неделю уже говорил совершенно противоположное?
    +0-2
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    Комментарии
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