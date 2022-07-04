Боррель: Проблемы в энергетике — цена Европы за свободу от России

Отказ от российских энергоносителей создаст серьезные трудности для многих европейских стран, однако это решение — необходимый шаг для обретения свободы от влияния России, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в статье для итальянской газеты la Stampa 4 июля.
«К концу 2022 года мы сократим импорт российской нефти на
Санкционные ограничения, по словам верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности, приведут Россию к «изменению своих стратегических расчетов».
Ранее лидеры стран «Большой семерки» заявили, что продолжат вводить санкции против России, чтобы изолировать страну от мировых рынков и ограничить ее доступ к ключевым технологиям и услугам. Как подсчитали в Минфине, для стабилизации экономики в этих условиях РФ понадобится около 5 триллионов рублей.