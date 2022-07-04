Боррель: Проблемы в энергетике — цена Европы за свободу от России

Отказ от российских энергоносителей создаст серьезные трудности для многих европейских стран, однако это решение — необходимый шаг для обретения свободы от влияния России, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в статье для итальянской газеты la Stampa 4 июля.



«К концу 2022 года мы сократим импорт российской нефти на 90 % и стремительно сокращаем импорт газа. Эти решения постепенно освобождают нас от зависимости, которая долгое время влияла на наши политические решения. Конечно, такое быстрое избавление также создает серьезные трудности для многих стран ЕС и различных сфер деятельности. Но это цена, которую мы должны заплатить, чтобы защитить наши демократии и международное право», — отметил Боррель (цитата по РИА Новости).

