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    Минфин подсчитал, во сколько обойдется стабилизация экономики в условиях санкций

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    2 комментария

    Финансовое обеспечение первоочередных мер по стабилизации экономики составит около 5 трлн рублей. Об этом говорится в бюджетных проектировках Минфина. Документ оказался в распоряжении ТАСС.

    Согласно документам, Минфин собирается вернуться к институту бюджетных правил. Это необходимо для того, чтобы обеспечить предсказуемые «финансовые и экономические условия». Таким образом ведомство предполагает «купировать симптомы "голландской болезни"»

    Документ касается 2023 года и планового периода 2024 и 2025 годов.

    Добавим, что, по оценке главы Минфина Антона Силуанова, дефицит бюджета в 2022 году может составить 1,6 трлн рублей.

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    Комментарии (2)

    Карабас Барабас
    Такое ощущение что они сами плохо понимают что с бюджетом происходит. То у них профицитный бюджет, то через пару недель уже дефицитный. Или ещё не успели деньги по "своим" распределить?
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