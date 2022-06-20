Минфин подсчитал, во сколько обойдется стабилизация экономики в условиях санкций

Финансовое обеспечение первоочередных мер по стабилизации экономики составит около 5 трлн рублей. Об этом говорится в бюджетных проектировках Минфина. Документ оказался в распоряжении ТАСС.
Согласно документам, Минфин собирается вернуться к институту бюджетных правил. Это необходимо для того, чтобы обеспечить предсказуемые «финансовые и экономические условия». Таким образом ведомство предполагает «купировать симптомы "голландской болезни"»
Документ касается 2023 года и планового периода 2024 и 2025 годов.
Добавим, что, по оценке главы Минфина Антона Силуанова, дефицит бюджета в 2022 году может составить 1,6 трлн рублей.