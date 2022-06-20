Минфин подсчитал, во сколько обойдется стабилизация экономики в условиях санкций

Финансовое обеспечение первоочередных мер по стабилизации экономики составит около 5 трлн рублей. Об этом говорится в бюджетных проектировках Минфина. Документ оказался в распоряжении ТАСС.



Согласно документам, Минфин собирается вернуться к институту бюджетных правил. Это необходимо для того, чтобы обеспечить предсказуемые «финансовые и экономические условия». Таким образом ведомство предполагает «купировать симптомы "голландской болезни"»