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    Резкий старт автобуса на Варшавской отправил пассажирку в больницу

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    4 комментария

    Пассажирка петербургского автобуса, курсирующего от улицы Костюшко до станции метро «Купчино», вынуждена была пересесть в карету скорой, не проехав и остановки.

    Как рассказала «Фонтанке» петербурженка, в этом месяце отмечающая 69-летие, 4 июля травмой для неё закончилась поездка на пассажирском МАЗ лазурного цвета с номером 63. Женщина вошла в салон на Варшавской улице около семи часов вечера через заднюю дверь, занять место не успела.

    «Очень быстро рванул с места. Держалась одной рукой за поручень, второй прикладывала карточку к валидатору и не удержалась — меня закрутило», - рассказывает петербурженка. - «Я не пискля, но тут было страшно больно».

    Женщина упала в проход. Подняться самостоятельно она не могла — на помощь пришли немногочисленные пассажиры. Водитель сразу остановился, на место вызвали скорую, подъехала полиция. «Очень добросердечные люди у нас всё же», - оценила пострадавшая.

    Медики увезли её в НИИ Скорой помощи Джанелидзе. Подозрение на перелом не подтвердились, из больницы петербурженку отпустили, диагностировав ушиб и вколов обезболивающее.

    Маршрут №63 обслуживает «Домтрансавто» - третий по объему контрактов частный перевозчик из тех четырех, что вошли в новую модель транспортного обслуживания. В июне два автобуса этой же компании сгорели прямо на маршруте, оба белорусские. В «Домтрансавто» сообщали, что предполагается повторный аудит подвижного состава, а партию машин, в составе которой приехали невезучие автобусы, отправят на экспертизу.

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    Комментарии 4

    МатрёшечкА05 Июл 2022 в 01:09
    Я часто пользуюсь наземным транспортом (кроме маршруток!), так вот, многие водители ездят так, будто им только-только исполнилось 18 лет и они только получили свое водительское удостоверение и ведут свой личный автомобиль. Я не понимаю почему это никак и никем не контролируется. При мне один раз кондуктор так свалилась со своего сидения, когда водитель решил затормозить резко перед пешеходным переходом (тогда как людей, переходящих его, я - пассажир, увидела гораздо раньше водителя, а водитель только заметил) и травмировала руку.
    +0-0
    27569828305 Июл 2022 в 00:40
    Всё просто. Водители бешеных маршруток пересели на автобусы.
    +0-0
    Chanedraw05 Июл 2022 в 00:28
    Когда уже сделают в каждом автобусе датчики ускорения?
    +0-0
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    Комментарии
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