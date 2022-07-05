Резкий старт автобуса на Варшавской отправил пассажирку в больницу

Пассажирка петербургского автобуса, курсирующего от улицы Костюшко до станции метро «Купчино», вынуждена была пересесть в карету скорой, не проехав и остановки.

Как рассказала «Фонтанке» петербурженка, в этом месяце отмечающая 69-летие, 4 июля травмой для неё закончилась поездка на пассажирском МАЗ лазурного цвета с номером 63. Женщина вошла в салон на Варшавской улице около семи часов вечера через заднюю дверь, занять место не успела.

«Очень быстро рванул с места. Держалась одной рукой за поручень, второй прикладывала карточку к валидатору и не удержалась — меня закрутило», - рассказывает петербурженка. - «Я не пискля, но тут было страшно больно».

Женщина упала в проход. Подняться самостоятельно она не могла — на помощь пришли немногочисленные пассажиры. Водитель сразу остановился, на место вызвали скорую, подъехала полиция. «Очень добросердечные люди у нас всё же», - оценила пострадавшая.