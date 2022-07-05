Резкий старт автобуса на Варшавской отправил пассажирку в больницу

Пассажирка петербургского автобуса, курсирующего от улицы Костюшко до станции метро «Купчино», вынуждена была пересесть в карету скорой, не проехав и остановки.
Как рассказала «Фонтанке» петербурженка, в этом месяце отмечающая 69-летие, 4 июля травмой для неё закончилась поездка на пассажирском МАЗ лазурного цвета с номером 63. Женщина вошла в салон на Варшавской улице около семи часов вечера через заднюю дверь, занять место не успела.
«Очень быстро рванул с места. Держалась одной рукой за поручень, второй прикладывала карточку к валидатору и не удержалась — меня закрутило», - рассказывает петербурженка. - «Я не пискля, но тут было страшно больно».
Женщина упала в проход. Подняться самостоятельно она не могла — на помощь пришли немногочисленные пассажиры. Водитель сразу остановился, на место вызвали скорую, подъехала полиция. «Очень добросердечные люди у нас всё же», - оценила пострадавшая.
Медики увезли её в НИИ Скорой помощи Джанелидзе. Подозрение на перелом не подтвердились, из больницы петербурженку отпустили, диагностировав ушиб и вколов обезболивающее.
Маршрут №63 обслуживает «Домтрансавто» - третий по объему контрактов частный перевозчик из тех четырех, что вошли в новую модель транспортного обслуживания. В июне два автобуса этой же компании сгорели прямо на маршруте, оба белорусские. В «Домтрансавто» сообщали, что предполагается повторный аудит подвижного состава, а партию машин, в составе которой приехали невезучие автобусы, отправят на экспертизу.