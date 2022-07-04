Роспотребнадзор рассказал, что делать путешественникам, вернувшимся из-за рубежа

В ведомстве отмечают, что россиянам все еще нужно заполнять анкету на «Госуслугах» перед возвращением домой. В течение трех дней после прибытия в страну нужно сдать ПЦР-тест. Новшество заключается в том, что самоизолироваться до получения результата больше не нужно.

После снятия ограничений, введенных из-за пандемии, для вернувшихся из-за рубежа жителей России по-прежнему действует ряд правил. Об этом 4 июля сообщает Роспотребнадзор в официальном телеграм-канале.

Сдавать ПЦР не нужно при наличии сертификата о вакцинации или перенесенном COVID-19. Кроме того, заполнять анкеты и сдавать анализы не нужно тем, кто прибывает в страну по суше. Послабление касается только граждан России и стран — членов ЕАЭС.

Напомним, что сухопутные границы России будут открыты с 15 июля. Для петербуржцев это означает, что в Финляндию и Эстонию снова можно ездить даже с туристическими целями.

О том, как попасть в Европу, читайте в материале «Фонтанки».