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    Ассоциация туроператоров России объяснила, что означает открытие границ

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    С 15 июля жители России смогут въезжать через сухопутную границу абсолютно в любые страны.

    Для россиян останется лишь одно коронавирусное ограничение. Об этом днем 4 июля сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

    Основания для въезда в Финляндию, Эстонию или Норвегию больше не нужны. Напомним, что первой сухопутные границы для россиян открыла Эстония. Однако чтобы попасть туда, нужны были основания. Например, въехать можно было со справкой на лечение. Аналогичная ситуация сложилась, когда с 1 июля границы открыла Финляндия: въехать туда оказалось возможным лишь гипотетически. Потому что финны пускали, а вот с российской стороны — не выпускали.

    Постепенно открытыми становились Латвия, Литва, Норвегия и Польша. Но пересечь границы было невозможно всё из-за тех же коронавирусных ограничений с российской стороны.

    С 15 июля, как подчеркивают в АТОР, пересекать сухопутные границы России, в том числе с европейскими странами, можно и с туристическими целями. Исключением станет Польша, но граница закрыта с её стороны и по политическим причинам. Пока не открыты границы и с Азербайджаном и Китаем.

    Единственное оставшееся коронавирусное ограничение для путешественников — ПЦР-тесты. Их придется сдавать всем иностранцам, кроме граждан Беларуси. Также ПЦР нужно будет сдавать тем, кто не был вакцинирован и вернулся в Россию из-за рубежа.

    О том, как попасть в Финляндию, Эстонию и другую Европу после открытия границ, читайте в материале «Фонтанки».

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