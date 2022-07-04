Кровососы покусали уже 315 тысяч человек. Названы самые богатые клещами регионы России

Медицинская помощь из-за укуса клещей в этом году уже потребовалась более чем 315 тысячам жителей России. Об этом 4 июля сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.



Среди пострадавших и обратившихся за помощью к врачам — более 78 тысяч детей. При этом в ведомстве заявляют, что аномалии в количестве укушенных нет: число обращений находится на уровне прошлых лет.

В Роспотребнадзоре отметили, что в данный момент подтверждены 265 случаев клещевого энцефалита. Еще несколько требуют дальнейшей проверки.