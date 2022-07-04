Кровососы покусали уже 315 тысяч человек. Названы самые богатые клещами регионы России

Медицинская помощь из-за укуса клещей в этом году уже потребовалась более чем 315 тысячам жителей России. Об этом 4 июля сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Среди пострадавших и обратившихся за помощью к врачам — более 78 тысяч детей. При этом в ведомстве заявляют, что аномалии в количестве укушенных нет: число обращений находится на уровне прошлых лет.
В Роспотребнадзоре отметили, что в данный момент подтверждены 265 случаев клещевого энцефалита. Еще несколько требуют дальнейшей проверки.
По данным ведомства, наиболее активны клещи в Свердловской и Кемеровской областях, Пермском крае, Удмуртии, а также в Тюменской, Томской, Челябинской и Кировской областях.
Напомним, что, по данным на 2 июля, от укусов клещей в России умерли 17 человек.
Что касается Петербурга, медицинская помощь после укуса клеща уже потребовалась почти тысяче человек. Клещевой энцефалит был обнаружен у девяти пострадавших.