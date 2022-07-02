От укусов клещей в России умерли 17 человек

«В 2022 году на территории РФ было зарегистрировано 171 499 случаев присасывания клещей. Зарегистрированы случаи заболевания инфекциями, передаваемыми клещами. В текущем сезоне активности клещей в нашей стране зарегистрировано 17 летальных исходов», — рассказал 2 июля журналистам главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимир Чуланов.

В этом году на территории нашей страны после укусов клещей умерли 17 человек, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

Он подчеркнул, что если вы нашли присосавшегося клеща, надо сразу обратиться к врачу. А ещё лучше заранее сделать прививку от клещевого энцефалита — это самая надёжная профилактика.



«Вакцинация проводится только по эпидемическим показаниям: лицам, которые проживают или путешествуют в регионах, где находятся очаги данного заболевания. Вакцинация проводится перед поездкой в данные регионы как детям, так и взрослым», — отметил Чуланов.

