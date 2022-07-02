От укусов клещей в России умерли 17 человек

В этом году на территории нашей страны после укусов клещей умерли 17 человек, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.
«В 2022 году на территории РФ было зарегистрировано
Он подчеркнул, что если вы нашли присосавшегося клеща, надо сразу обратиться к врачу. А ещё лучше заранее сделать прививку от клещевого энцефалита — это самая надёжная профилактика.
«Вакцинация проводится только по эпидемическим показаниям: лицам, которые проживают или путешествуют в регионах, где находятся очаги данного заболевания. Вакцинация проводится перед поездкой в данные регионы как детям, так и взрослым», — отметил Чуланов.
В Петербурге, как писала «Фонтанка», с начала сезона от укусов клещей пострадали