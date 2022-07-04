Не дождались распродажи. Аналитики подсчитали, сколько россияне потратили на товары IKEA на маркетплейсах

Продавцы платформы Wildberries заработали на товарах IKEA, пока магазины шведской сети были закрыты, 3,8 млн рублей, подсчитал сервис аналитики продаж на маркет-плейсах Eggheads. Всего, с 4 марта, когда шведский ретейлер закрыл магазины в России, они продали почти 2,8 тысячи единиц товаров.
Половина заказов и почти половина выручки (1 465 штук и 1,6 млн рублей) пришлись на июнь. Также на площадке можно найти предложение с русскоязычным названием бренда (ИКЕА, ИКЕЯ), но их продажи крайне незначительны (с начала марта 340 тысяч рублей).
По сравнению с оборотами самого шведского ретейлера, результат более чем скромный. Так, выручка ООО «Икеа Дом», которое управляет 14 магазинами IKEA в РФ, в 2021 году составила 157 млрд рублей.
Подробнее о том, кто зарабатывал на IKEA в интернете, пока магазины сети были закрыты, читайте в материале «Фонтанки».
Шведский ретейлер IKEA, объявивший об уходе с российского рынка, начнет онлайн-распродажу для обычных покупателей 5 июля. Товар можно будет купить только на сайте IKEA.ru. При этом доставка доступна только в городах, где есть магазины сети: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа. Самовывоз помимо магазинов можно оформить через партнеров Ozon, Почта России. И опять же только в городах, где есть IKEA.