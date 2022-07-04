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    Не дождались распродажи. Аналитики подсчитали, сколько россияне потратили на товары IKEA на маркетплейсах

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    Продавцы платформы Wildberries заработали на товарах IKEA, пока магазины шведской сети были закрыты, 3,8 млн рублей, подсчитал сервис аналитики продаж на маркет-плейсах Eggheads. Всего, с 4 марта, когда шведский ретейлер закрыл магазины в России, они продали почти 2,8 тысячи единиц товаров.

    Половина заказов и почти половина выручки (1 465 штук и 1,6 млн рублей) пришлись на июнь. Также на площадке можно найти предложение с русскоязычным названием бренда (ИКЕА, ИКЕЯ), но их продажи крайне незначительны (с начала марта 340 тысяч рублей).

    По сравнению с оборотами самого шведского ретейлера, результат более чем скромный. Так, выручка ООО «Икеа Дом», которое управляет 14 магазинами IKEA в РФ, в 2021 году составила 157 млрд рублей.

    Подробнее о том, кто зарабатывал на IKEA в интернете, пока магазины сети были закрыты, читайте в материале «Фонтанки».

    Шведский ретейлер IKEA, объявивший об уходе с российского рынка, начнет онлайн-распродажу для обычных покупателей 5 июля. Товар можно будет купить только на сайте IKEA.ru. При этом доставка доступна только в городах, где есть магазины сети: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа. Самовывоз помимо магазинов можно оформить через партнеров Ozon, Почта России. И опять же только в городах, где есть IKEA.

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