«А потом Беломорканал…» Петербургский инвестор заплыл в Белое море

За финансирование нефтеналивного порта в Витино взялся петербургский девелопер Александр Винник. У основателя холдинга «Адамант» и засекреченных инвесторов большие виды на Белое море.



Фото: Петр Ковалев/ТАСС Поделиться Поделиться





Концом июня датирует СПАРК появление ООО «Морской нефтеналивной специализированный порт Витино» — 100-процентной дочки компании «Норд стар», которую в конце прошлого года приобрел один из основателей девелоперского холдинга «Адамант», его вице-президент Владимир Голубев. В уставный капитал «Норд стара» несколькими неделями ранее вошёл с 50%-ной долей закрытый паевой инвестиционный фонд «Кварк». Им управляет профессиональный участник рынка инвестиций петербургское ООО «Балтинвест УК» девелопера Александра Винника. В перспективе проекта использование почти забытого Беломорканала.



«Норд стар» занимается восстановлением нефтеналивного терминала, расположенного на берегу Белого моря и заброшенного в 2014 году. Первый танкер предполагается залить в конце 2022 года, мощность терминала в течение полугода после этого должна достичь 4,5 млн тонн в год. Перспективы второй и третьей очередей — 12 и 24 млн тонн в год соответственно. Прошлой осенью компания попала в первую пятерку резидентов Арктической зоны РФ (АЗРФ), что позволяет рассчитывать на финансовую поддержку государства. Это снижение ставки налога на прибыль в течение 10 лет после получения первой прибыли (до 5% первые 5 лет и до 10% — следующие), обнуление ставки налога на имущество первые 5 лет, земельного налога на 3 года и возмещение части расходов на уплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.



Появление ООО «МНСП Витино» — фактический выход проекта на финишную прямую. По словам генерального директора «Норд стара» Дмитрия Сафонова, новая компания станет оператором терминала, а «Норд стар» будет продолжать его восстановление. Дмитрий Сафонов говорит, что основной вектор запланированной логистики — поставки нефтепродуктов с заводов центральной части России, их погрузка на суда и отправка через Северный морской путь в страны Азии.

«В отдаленной перспективе мы хотели бы задействовать Беломор-Балтийский канал, чтобы суда класса река-море доставляли нам по нему нефтепродукты с Волги в период навигации, у себя мы перегружали бы их в морские танкеры и отправляли на север. Это вполне реально — в советский период по Беломорканалу ходили нефте- и рудовозы, но прошло много времени, теперь требуются изыскания на предмет общего состояния этой водной артерии. Так что пока это стратегическое направление», — поделился планами с автором статьи глава «Норд стара».



С инженерной и логистической точек зрения это заявление — очень в ногу со временем. В конце прошлого года глава Карелии Артур Парфенчиков признался: Беломорканал как грузовая судоходная артерия почти не используется, хотя в советский период там проходило до 150 судов в сутки. По словам главы региона, каналу требуется серьезная реконструкция, стоимость которой, по мнению экспертов, может дотянуть до 100 млрд рублей.

Впрочем, инфраструктура Беломорканала постепенно восстанавливается, в последних числах июня Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по проектно-сметной документации на четвертый — финальный этап комплексного плана реконструкции его гидросооружений. На сайте Главгосэкспертизы 24 июня это заявлено как часть проекта объединения Беломорканала с водной инфраструктурой Ирана через Волго-Каспийский канал, что свяжет Северный Ледовитый океан с Индийским — но без указания на конкретное практическое применение этого «нового шелкового пути».



Сегодня глава «Норд стара» фактически озвучил первый возможный способ использования одной из самых грандиозных и кровавых строек советской власти.

Новый участник «Норд стара» — паевой фонд «Кварк». Он имеет статус закрытого, это, в частности, значит, что сведения о пайщиках не разглашаются.

Паевой фонд — фигурально выражаясь, денежный мешок, состоящий из вкладов пайщиков. Такой фонд не образует юридическое лицо, а вложенными в него паями управляет управляющая компания. В данном случае это петербургское ООО «Балтинвест УК» Александра Винника, последним публичным бизнес-проектом которого стало приобретение принадлежащим ему ООО «Аврора» Санкт-Петербургского речного яхт-клуба на Петровской косе. Финансовое наполнение «Кварка» соответствует 50% долей «Норд стара».



Александр Винник — родной брат Льва Винника, бывшего советника министра обороны Анатолия Сердюкова, до того главы управления инвестиций Смольного и одного из руководителей «Группы ЛСР». Александр публичен благодаря участию в масштабных девелоперских проектах в Петербурге.

Российско-финская Lipsanen & Co, управляющим партнером которой он является, участвовала в редевелопменте Сталепрокатного завода на Косой линии В. О. Застраивать территорию планировала Lipsanen & Co в партнёрстве с «Лемминкяйнен Рус», но в 2015 году партнёры отказались от проекта, и он перешёл к другому застройщику.



В апреле 2019 года принадлежащее Александру Виннику ООО «Аврора» приобрело у Агентства по страхованию вкладов ранее принадлежавшее «Инвест-Экобанку» расположенное на бывшей территории фабрики «Красное знамя» здание площадью 9,5 тыс. м2 за 161,9 млн рублей.

В прошлом сентябре «Аврора» стала собственником десятков зданий Санкт-Петербургского речного яхт-клуба на Петровской косе, 9 (площадь участка 13 гектаров).

СПАРК видит Александра Винника совладельцем семи и руководителем десяти компаний, большинство из которых специализируются на управлении недвижимостью, инвестициях и вложениях в ценные бумаги.

В разговоре с автором статьи бизнесмен подтвердил свое участие в беломорском проекте в качестве управляющего паевым фондом «Кварк», но в комментариях был очень осторожен и избегал конкретики, ссылаясь на непростую политическую обстановку и пожелания пайщиков.

Фонд приобрёл 50% в порту в Витино. Актив на сегодняшний день требует восстановления и развития инфраструктуры. Инвесткомитет фонда считает, что у проекта есть хорошие возможности развития в долгосрочной перспективе. Подробный инвестиционный план уточняется, пока проводятся геодезические изыскания и обследования, сказал Александр Винник.



Лев Годованник для «Фонтанки.ру»

Справка:

ООО «Норд стар» зарегистрировано в Москве в апреле 2020 года. До 16 декабря 2021-го компания на 90% принадлежала БТА-банку Кенеса Ракишева и на 10% «РК-Инвесту» Виталия Куприянова. Стоимость чистых активов за 2021 год, по данным СПАРК, составляла почти 0,4 млрд рублей.



Владимира Голубева СПАРК видит совладельцем 14 юрлиц и руководителем четырех. Последние — общественные организации, так или иначе связанные со служебным собаководством. Самый статусный пост — президент Российской кинологической федерации. Компании, в которых Владимир Голубев выступает в качестве совладельца, специализируются на управлении недвижимостью. Самый брендовый проект — холдинг «Адамант», в который входят более 50 предприятий и подразделений, в частности 22 торговых комплекса и 14 бизнес-центров в нескольких городах России.

