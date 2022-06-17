Полный вперед. Как в петербургский Речной яхт-клуб пришли перемены

Петровская коса — престижное, но недооцененное место на карте города. Значительную часть ее площади, почти 13 га, занимает Санкт-Петербургский Речной яхт-клуб. Пройти туда можно, но мало кто на это отваживается: а что там, за шлагбаумом? Исключение составляют лишь фанаты яхтинга, но и их число здесь могло быть намного больше. «Фонтанка» попыталась разобраться, изменится ли это место с приходом нового собственника.



Санкт-Петербургский Речной яхт-клуб Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





История вкратце

У Санкт-Петербургского Речного яхт-клуба, крупнейшего в европейской части России, — насыщенная и длинная история. Он был основан в 1860-х годах энтузиастами парусного спорта и до революции даже именовался Императорским. Более чем за полтора века существования клуб не раз менялся: стал военизированным после революции, переехал на Петровский остров с Крестовского в 1934-м.



Во время войны многие яхтсмены и буеристы служили в разведке: были проводниками и лоцманами в морских и речных разведывательных операциях. После войны в клубе открылась детская секция, которая работала в том числе с беспризорниками.



До Олимпийских игр 1980 года в Москве яхт-клуб на Петровской косе был основным и самым большим в стране, методическим центром по парусному и буерному спорту, воспитавшим многих чемпионов.



Санкт-Петербургский Речной яхт-клуб Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





После тяжелых в экономическом плане 90-х и ряда городских и локальных конфликтов на территории клуба в нулевых и десятых годах этого века на Петровский остров снова пришли перемены. Журналист «Фонтанки» побывал там и узнал, как новый собственник планирует сделать из полузапущенной территории практически в самом центре города современный яхтенный порт — морское общественное пространство, в котором сочетаются возможности для туризма, спорта, воспитания и образования.



Чуть больше полугода назад, то есть после закрытия прошлого водного сезона, клуб приобрело ООО «Аврора», которым управляет индивидуальный предприниматель Александр Винник. Ключевым финансовым партнером проекта стал «Совкомбанк». За эти полгода началось формирование команды.



Никита Бриллиантов, руководитель РОО яхтсменов Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Новые владельцы начали не с какого-то ультимативного подхода: «Вот мы пришли — и будет так», — отмечает руководитель РОО яхтсменов клуба Никита Бриллиантов. — Они начали с диалога. И позитив в том, что директором клуба стал яхтсмен, — это впервые за 30 последних лет. Собственники приняли очень мудрое решение: нашли управленца с соответственным опытом. Мы Анну с конца 90-х знаем: она в яхтенных кругах достаточно известный человек».



Действительно, новый директор Анна Шумейко была топ-менеджером ведущих компаний в области яхтинга — российских и международных. Она увлекается парусами более четверти века, имеет диплом яхтенного шкипера, а также права на управление моторными и парусными судами от ГИМС МЧС РФ.



Костяк коллектива, который здесь работает многие годы, представители компании «Аврора» постарались оставить: опытные работники знают все нюансы и сложности объекта. Это специалисты, которые связаны с обслуживанием судов и парусной деятельностью. Сейчас в команду набирают менеджеров, которые займутся развитием клуба.



Что уже сделано

У нового собственника и его администрации есть четкий вектор развития исторического места. За первые полгода проведена инвентаризация, намечены самые важные пути развития, вложения в инфраструктуру.

Главный вызов сейчас, как подчеркивает Анна Шумейко, — это наведение порядка на территории, которая чуть ли не с 80-х годов прошлого века не поддерживалась в должном состоянии. А теперь ее предстоит сделать безопасной, удобной для использования, навести красоту, которая позволит привлечь сюда не только профи и любителей ходить под парусами, но и тех, кто хочет полюбоваться на яхты с берега.



Анна Шумейко, директор Санкт-Петербургского Речного яхт-клуба Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Получены задания от Комитета по градостроительству и архитектуре на благоустройство территории: строительство новой комфортной парковки, благоустройство проездов, прогулочных зон, организацию детских и спортивных площадок. За летний сезон мы планируем провести ремонт и привести в порядок фасады зданий», — говорит директор.

Совместно с соседним жилым комплексом сделана прогулочная набережная от Рабочей гавани по берегу. Это будет территория без машин, пригодная для прогулок с детьми и спокойного отдыха. Она откроется в этом году.



Удалось решить один из трех вопросов по акватории: заключен договор водопользования на Рабочую гавань, где в сжатые — из-за затяжной весны — сроки построена причальная инфраструктура, обновлено швартовное оборудование, организована вахтенная служба. Правда, это самая маленькая акватория, она вмещает всего 50 яхт. С двумя остальными предстоит еще большая работа — как по документам, так и по обустройству.

Рабочая гавань Санкт-Петербургского Речного яхт-клуба Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





За это время сумели также сгладить большинство локальных конфликтов. Это сделали самым простым образом: встретились и поговорили, что нужно клубам и общественным организациям, что им мешает, чего им бы хотелось. Сделали выводы, частично удовлетворили требования — и теперь можно спокойно работать.

«Конфликт, который был, на сегодняшний день снят, все спокойно начали заниматься подготовкой лодок к сезону и участию в соревнованиях, а не борьбой и перетягиванием каната», — резюмировала Анна Владимировна.

Итак, какие направления обновленный яхт-клуб выделяет как главные?

Детям

Если кто не знает, то парусный спорт — не только гонки, достижения и физическое развитие. Это уникальный фактор воспитания: яхтинг развивает умение работать в команде, учит дружить, выполнять задания в сложных условиях. Юные капитаны на собственном опыте начинают понимать: нужно не бороться с морем и ветром, а взаимодействовать с ними.



Андрей Норнов, руководитель детского парусного центра «Дети ветра» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Однажды к нам на соревнования приехал папа одной девочки, очень обеспеченный человек, — рассказывает руководитель детского парусного центра «Дети ветра» Андрей Норнов. — Он был очень удивлен, потому что в первый раз увидел ребенка таким счастливым. Родитель недоумевал: чего же ей надо? Дочь сидит босая, уставшая, обгорелая, но с таким лицом, какого у нее дома никогда не бывает». В обновленном яхт-клубе не будут делать ставку на чемпионство и спортивные достижения — этим занимаются многие яхтенные школы по соседству. А вот воспитательная работа станет одним из главных направлений. Горожане могут приводить сюда детей самого раннего возраста: с 4 до 7 лет на территории яхт-клуба малыши знакомятся с основами парусного дела в безопасном бассейне под присмотром опытного тренера. Здесь работают партнеры яхт-клуба. В перспективе рядом с бассейном будет зона отдыха, где гости яхт-клуба смогут оставить детей под присмотром воспитателей. Также планируется организовать летний дневной клуб для подростков с обучением парусному спорту.



Тренировка учеников парусного центра «Дети ветра» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Детский центр Речного яхт-клуба «Дети ветра» сейчас насчитывает около 50 постоянных учеников с 7 до 15–16 лет. Каждое занятие они выходят на воду на проверенных временем яхтах классов «Оптимист», «Луч», «Лазер», «Зум» и других. Уже запущена программа покупки плавсредств, происходит привлечение новых тренеров и воспитателей, расширение количества воспитанников. Для тех, кому важны спортивные достижения, будет выделено специальное направление, а остальные будут изучать парусное дело для удовольствия.



«С этого года мы открыли двери для всех желающих детей: теперь у нас яхтинг, доступный для всех. Отбора нет: любой ребенок может прийти попробовать — и, если ему понравится, сможет остаться», — рассказывает Андрей Норнов.

Набор новичков в группы происходит ежемесячно. Ограничений почти нет: разве что будущие яхтсмены должны уметь плавать. Но даже если этот навык отсутствует, его можно будет подтянуть в бассейне. Плата в парусном центре есть, но она небольшая.

И два слова про безопасность. Родители, не бойтесь! Новички тренируются исключительно в реке, в залив выходят только дети с определенным опытом. На всех спортсменов на воде надевают спасжилеты. На занятиях всегда работают два тренера: основной и страхующий.



Студентам

Дети вырастают и становятся студентами, но не перестают любить ветер и воду. Для этой аудитории — крайне благодарной и с точки зрения спорта, и с точки зрения бизнеса — на Петровской косе будет активно работать Межвузовский студенческий яхтенный клуб. В календаре его соревнований на этот год — пять этапов гонок студенческой парусной лиги на приз губернатора Петербурга. Первый уже прошел: в нем приняли участие 29 команд из 17 вузов России.

Для тех, кому интересны суда побольше, открывается секция крейсерского студенческого яхтинга. Крейсерские яхты крупнее, на них требуется более многочисленная команда. При этом капитан и старшие помощники — взрослые.

Тренировка учеников парусного центра «Дети ветра» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Команда должна постоянно омолаживаться, студенты вырастают и становятся капитанами, на смену им приходят новые юные матросы… Так происходит передача морских традиций», — уверена Анна Шумейко.

В перспективе для студентов на Петровской косе появится секция экстремального парусного спорта — для тех, кому хочется еще больше драйва и азарта.



Взрослым

Парусный спорт хорош тем, что заниматься им можно в любом возрасте. До сих пор в Санкт-Петербургском Речном яхт-клубе, насчитывающем более 2000 резидентов, есть яхтсмены 70+ в отличной физической форме, которые продолжают выходить в море. Новое руководство клуба заверило, что будет поддерживать общественные команды. Так, например, коллективу яхтсменов в безвозмездное пользование на навигационный период передан флот клуба — порядка 60 яхт. Сами спортсмены осуществляют техническое обслуживание, ремонт судов и участвуют в спортивных соревнованиях.



Тренировка учеников парусного центра «Дети ветра» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«С новой администрацией мы находимся в конструктивном диалоге, никаких недопониманий у нас нет», — заверяет Никита Бриллиантов.

Общественные команды клуба активно готовятся к соревнованиям и по-прежнему открыты для горожан: присоединиться к экипажам может любой желающий.

«У нас абсолютно открытое сообщество: процентов 80 к нам приходят «с улицы», — рассказывает Никита. — Но желательно, чтобы люди присоединялись либо ранней весной, либо поздней осенью, чтобы они могли руки приложить (помочь в подготовке яхты к сезону — Прим. авт.). Каждого новичка будем приглашать на тренировки по будням. Покажет результат, что чему-то научился, начинает разбираться в яхтинге, — будем брать в гонки».



По словам Никиты, путь от «чайника» до капитана может занять 3–4 года. И, кстати, все возможности открыты не только для мужчин: женщин в общественные команды тоже с удовольствием берут. Между прочим, благодаря яхт-клубу в Петербурге появилась не одна семья!



Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Для тех, кто хочет получить более серьезное образование, на Петровской косе есть Санкт-Петербургские мореходные классы. Это одно из самых крупных и авторитетных учебных заведений страны в сфере любительского мореплавания. Классы предлагают разнообразные направления: можно выучиться на яхтенного шкипера, капитана моторного судна, повысить квалификацию. Занятия включают в себя как теорию, так и практику. Силами яхтсменов клуба, партнеров, которые работают на территории, — парусного сообщества «Сила ветра», парусного клуба «Зиг Заг», проекта «Штандарт», вейк- и серф-клубов, — в течение сезона на Петровской косе проводятся гонки, дни открытых дверей и открытые уроки для начинающих.

Всем горожанам

Петровская коса — очень перспективная во всех смыслах территория. Она может стать современным центром яхтенного спорта, туризма и образования. Уже сейчас это открытая для горожан территория, находящаяся в процессе трансформации. Процесс не будет мгновенным, но кардинальные перемены за год-два возможны. И все возможности для них есть: компетентная команда, инвестиции и — самое главное — любовь к историческому месту.



Материал подготовлен совместно с Санкт-Петербургским Речным яхт-клубом

