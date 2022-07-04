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    В Приморье нашли девочку, которую увел в лес знакомый ее матери

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    Пятилетнюю девочку, пропавшую в Яковлевском районе Приморского края, нашли живой спустя сутки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

    Ранее по факту пропажи ребенка в селе Новосысоевка было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». По предварительным данным, девочку увел 49-летний мужчина, который находился в гостях.

    Как пишет РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства, знакомый матери отвел ребенка в лес и сказал ждать его там. Она уснула, а когда проснулась, начала бродить по лесу. К поискам девочки подключились сотрудники Следственного комитета, МЧС, лесничие, военнослужащие Минобороны РФ и волонтеры «Прим Поиск».

    Предполагаемого виновника ищут, информации о его задержании пока нет.

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