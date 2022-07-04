В Приморье нашли девочку, которую увел в лес знакомый ее матери

Пятилетнюю девочку, пропавшую в Яковлевском районе Приморского края, нашли живой спустя сутки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.



Ранее по факту пропажи ребенка в селе Новосысоевка было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». По предварительным данным, девочку увел 49-летний мужчина, который находился в гостях.



Как пишет РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства, знакомый матери отвел ребенка в лес и сказал ждать его там. Она уснула, а когда проснулась, начала бродить по лесу. К поискам девочки подключились сотрудники Следственного комитета, МЧС, лесничие, военнослужащие Минобороны РФ и волонтеры «Прим Поиск».

