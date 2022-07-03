ОЖД объяснила, как ребенку зажало руку дверью в электричке на станции Парголово

Мальчик, который находился в тамбуре электрички Кирилловское — Санкт-Петербург пострадал при открывании двери.



Как сообщили в пресс-службе ОЖД 3 июля, инцидент произошел вчера в 21:33 на станции Парголово. Предположительно ребенок держался за дверь во время ее открытия. Мальчика увезли в больницу.



Задержка движения составила 28 минут.



В этот день на северном направлении пассажиропоток был необычно высоким. Из-за ЧП людям приходилось стоять на жаре. Как писала «Фонтанка», пока ехала скорая, некоторые пассажиры решили не ждать поезда и ушли пешком или уехали на такси.

