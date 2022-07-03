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    ОЖД объяснила, как ребенку зажало руку дверью в электричке на станции Парголово

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    Мальчик, который находился в тамбуре электрички Кирилловское — Санкт-Петербург пострадал при открывании двери.

    Как сообщили в пресс-службе ОЖД 3 июля, инцидент произошел вчера в 21:33 на станции Парголово. Предположительно ребенок держался за дверь во время ее открытия. Мальчика увезли в больницу.

    Задержка движения составила 28 минут.

    В этот день на северном направлении пассажиропоток был необычно высоким. Из-за ЧП людям приходилось стоять на жаре. Как писала «Фонтанка», пока ехала скорая, некоторые пассажиры решили не ждать поезда и ушли пешком или уехали на такси.

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