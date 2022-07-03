Очевидцы: В Парголово в электричке зажало ребёнка

О ЧП на станции «Парголово» в Петербурге сообщили очевидцы вечером 2 июля в соцсетях. По их словам, в электричке, следовавшей на Финляндский вокзал, юный пассажир застрял в дверях.
«Станция Парголово, ребёнку зажало руку дверью, поезд стоит, ждёт скорую. Пассажиры побрели своим ходом и на такси», — рассказала Полина в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
По словам Татьяны, инцидент случился в конце первого вагона в тамбуре. Ребёнок маленький — 3–5 лет.
«Стояли долго, ждали скорую, часть пассажиров перешли на следующую электричку, но она была набита, как «бочка селедкой». <...> Но до Финляндского мы все же доехали», — пишет Татьяна.
Точные обстоятельства выясняются.