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    Очевидцы: В Парголово в электричке зажало ребёнка

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    О ЧП на станции «Парголово» в Петербурге сообщили очевидцы вечером 2 июля в соцсетях. По их словам, в электричке, следовавшей на Финляндский вокзал, юный пассажир застрял в дверях.

    «Станция Парголово, ребёнку зажало руку дверью, поезд стоит, ждёт скорую. Пассажиры побрели своим ходом и на такси», — рассказала Полина в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

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    По словам Татьяны, инцидент случился в конце первого вагона в тамбуре. Ребёнок маленький — 3–5 лет.

    «Стояли долго, ждали скорую, часть пассажиров перешли на следующую электричку, но она была набита, как «бочка селедкой». <...> Но до Финляндского мы все же доехали», — пишет Татьяна.

    Точные обстоятельства выясняются.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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