Жара в центре Европейской России ослабеет только к концу недели

Жителям центральных областей Европейской части России не стоит рассчитывать на скорое похолодание.



«Жаркая погода, с температурой близкой к 30-градусным отметкам, вернулась в Центральный округ сегодня, и задержится тут до середины новой недели. И это несмотря на практически полное разрушение антициклона, господствовавшего над этой частью нашей страны», — сообщает 3 июля ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.



В понедельник температурный фон, по его словам, останется на уровне 27–32 градусов, что на 4–6 градусов выше климатической нормы. Ночные температуры тоже будут очень высокими, не ниже 14–19 градусов.

