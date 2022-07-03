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    Жара в центре Европейской России ослабеет только к концу недели

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    Жителям центральных областей Европейской части России не стоит рассчитывать на скорое похолодание.

    «Жаркая погода, с температурой близкой к 30-градусным отметкам, вернулась в Центральный округ сегодня, и задержится тут до середины новой недели. И это несмотря на практически полное разрушение антициклона, господствовавшего над этой частью нашей страны», — сообщает 3 июля ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

    В понедельник температурный фон, по его словам, останется на уровне 27–32 градусов, что на 4–6 градусов выше климатической нормы. Ночные температуры тоже будут очень высокими, не ниже 14–19 градусов.

    Во вторник и среду в регион начнут прорываться очаги кучево-дождевых облаков, вызывая локальные ливни, чаще ближе к ночи. На этом фоне в четверг и пятницу дневные температуры опустятся до 23–28 градусов, но за счёт по-прежнему очень тёплых ночей сохранится положительная температурная аномалия (2–4 градуса).

    «И только в следующие выходные показания термометров вернутся в рамки климата, и мы увидим днём довольно комфортные +21…+26 градусов», — обещает Леус.

    В субботу в Москве и Петербурге из-за высокой температуры объявили «оранжевый» уровень погодной опасности.

    В Петербурге сейчас, по данным СЗ УГМС, плюс 26,6 градуса. Синоптики обещали местами небольшие дожди. В понедельник должно стать на 1–2 градуса прохладнее.

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