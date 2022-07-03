Западный фронт несёт перемены. Жара медленно уходит из Петербурга

30-градусной жары в Петербурге в ближайшие дни быть не должно. Воскресный максимум, по прогнозу синоптиков, — 29. Слегка облегчить ситуацию могут осадки.
Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 3 июля в городе ожидается переменная облачность, днём местами кратковременные дожди, ветер умеренный. Воздух прогреется до 27–29 градусов.
«Сегодня в формирование условий погоды в Северной столице начнёт вмешиваться атмосферный фронт с запада. Облаков в небе станет больше, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха — +27…+29 градусов, по области +26…+31°. Ветер западный, северо-западный, 4–9 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы», — прогнозирует ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
В понедельник, 4 июля, по данным СЗ УГМС, станет ещё на градус прохладнее, выпадут кратковременные дожди. Во вторник ожидается плюс 25–27 градусов, повышается вероятность ливней и гроз.