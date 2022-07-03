У станции «Владимирская» средь бела дня стреляли в нелегального мигранта

Двух мужчин задержали по подозрению в стрельбе в центре Петербурга, сообщили 3 июля в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.
Накануне около полудня у мужчин произошел конфликт с 32-летним гражданином Таджикистана. Они, по предварительной информации, произвели в его сторону один выстрел и побежали в сторону станции «Владимирская».
Прибывшему на вызов наряду полиции мигрант описал обидчиков, и их через десять минут нашли у дома 16 по Загородному проспекту.
32-летнего жителя Тамбовской области и 34-летнего жителя Ростовской области доставили в отдел полиции. У одного из них изъяли спусковое устройство «Сигнал охотника» и три патрона к нему.
Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». В отношении мигранта составлен протокол о нарушении миграционного законодательства.
Это не единственный случай стрельбы в субботу. На Октябрьской набережной мужчина упражнялся, используя «Мерседес» как мишень. В Васкелово петербуржец погиб после странного выстрела из леса.