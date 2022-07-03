«Геленджик в центре Петербурга». Полиция сорвала пляжную вечеринку на улице Рубинштейна

В центре Петербурга появился импровизированный пляж.
Фотографии тротуара, усыпанного песком, 3 июля появились в сообществе «ВКонтакте» «Улица Рубинштейна и Владимирский МО, Петербург».
«Граждане, полюбуйтесь — Геленджик и Анапа в центре Санкт-Петербурга, на жилой улице! Специально для тех, не может долететь до южного курорта.) Это, видимо, такая туристическая фишка — городозамещение», — прокомментировали жители барной магистрали.
По их словам, песок привезли накануне для барной вечеринки, организованной баром RS20.
Однако само мероприятие, судя по всему, не состоялось. Как рассказали «Фонтанке» в Союзе улицы Рубинштейна, вчера на «барную» улицу прибыла полиция. Со слов сотрудников RS20, была вывезена терраса, изъят алкоголь, разобрана звуковая станция выступлений артистов.
Напомним, ранее RS20 устроило на улице Рубинштейна собственные «Алые Паруса». Подробнее о ресторанной группе, в которую входит заведение, читайте в материале «Фонтанки».
Как петербуржцы отдыхали в рекордно жаркую субботу на настоящие пляжах, смотрите на «Фонтанке».