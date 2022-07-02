В Озерках во время отдыха с родственниками утонула девочка

В Педиатрический университет 2 июля доставили 10-летнюю девочку в состоянии клинической смерти. Она утонула, купаясь в водоеме в Озерках. Спасти ее не удалось.
Ребенок отдыхал вместе с родственниками, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе медучреждения. Мама девочки заметила, что ее долго нет рядом, школьницу стали искать, но безуспешно. На помощь позвали спасателей, и через 15–20 минут после этого тело ребенка нашли на дне водоема. Плавать девочка не умела.
«Бригада скорой помощи в пути в клинику Педиатрического университета проводила реанимационные действия, они не дали результата. Мероприятия в клинике университета были также безрезультатны, организм ребёнка не откликнулся, потому что очень долго пробыл в воде. Было упущено много времени», — заявили в университете.
Мальчик, спасенный на прошлой неделе в акваклубе, всё ещё находится на ИВЛ, его состояние стабильно тяжелое. Самочувствие подростка, чуть не погибшего под Яхтенным мостом, «не вызывает тревоги». Девочка, которой сильно повредил руку эскалатор в ТРК «Невский», продолжает лечение и будет реабилитироваться благодаря микрохирургам, отметили в университете.