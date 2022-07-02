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    В Озерках во время отдыха с родственниками утонула девочка

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    7 комментариев

    В Педиатрический университет 2 июля доставили 10-летнюю девочку в состоянии клинической смерти. Она утонула, купаясь в водоеме в Озерках. Спасти ее не удалось.

    Ребенок отдыхал вместе с родственниками, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе медучреждения. Мама девочки заметила, что ее долго нет рядом, школьницу стали искать, но безуспешно. На помощь позвали спасателей, и через 15–20 минут после этого тело ребенка нашли на дне водоема. Плавать девочка не умела.

    «Бригада скорой помощи в пути в клинику Педиатрического университета проводила реанимационные действия, они не дали результата. Мероприятия в клинике университета были также безрезультатны, организм ребёнка не откликнулся, потому что очень долго пробыл в воде. Было упущено много времени», — заявили в университете.

    Мальчик, спасенный на прошлой неделе в акваклубе, всё ещё находится на ИВЛ, его состояние стабильно тяжелое. Самочувствие подростка, чуть не погибшего под Яхтенным мостом, «не вызывает тревоги». Девочка, которой сильно повредил руку эскалатор в ТРК «Невский», продолжает лечение и будет реабилитироваться благодаря микрохирургам, отметили в университете.

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    Комментарии 7

    МатрёшечкА02 Июл 2022 в 21:53
    Родители! Следите за своими детьми! Всегда и везде. Не отпускайте их без присмотра купаться, не разрешайте на самокатах/велосипедах дорогу переезжать...Будьте примером для своих и вообще для всех детей.
    +0-0
    PapaKarlo02 Июл 2022 в 21:48
    10 лет -это очень малый возраст. Утонуть можно когда воды "по колено". За детьми около воды нужен постоянный присмотр. Иначе, беда.
    +0-0
    Bad robot02 Июл 2022 в 20:53
    А родители в это время пили/закусывали?
    +0-0
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