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    «Матч ТВ»: Хоккеист Федотов находится в 1-м военно-морском клиническом госпитале в Петербурге

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    17 комментариев

    Вратарь ЦСКА Иван Федотов находится в 1-м военно-морском клиническом госпитале на Старо-Петергофском проспекте. Об этом 2 июля сообщает «Матч ТВ».

    Напомним, прошлым вечером спортсмена увезли на скорой из военкомата. Ему якобы стало плохо после нескольких часов пребывания там. Источник сообщил «Фонтанке», что Федотов провёл ночь в больнице и в военкомат пока не возвращался.

    В пятницу стало известно, что лучшим вратарём КХЛ Федотовым как уклонистом от армии заинтересовалась военная прокуратура. Силовики встретили Федотова у ледовой арены в Купчино, его отъезд попал на видео.

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    Комментарии 17

    Klav69302 Июл 2022 в 19:23
    Ни себе, ни людям.
    Такова z- стратегия, хотя буквы вообще и не виноваты в этом маразме.
    +0-0
    27510252802 Июл 2022 в 19:19
    Больной ?
    +0-0
    VKuser27909202 Июл 2022 в 18:54
    Предусмотрительные люди ложатся в госпитали МО ДО достижения призывного возраста и получают соответствующий отвод. Ложиться туда же ПОСЛЕ получения повестки военкомата чревато большими потерями. Прежде всего, репутационными, если речь идёт о публичных фигурах.
    +0-0
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    Комментарии
    17

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