«Матч ТВ»: Хоккеист Федотов находится в 1-м военно-морском клиническом госпитале в Петербурге

Вратарь ЦСКА Иван Федотов находится в 1-м военно-морском клиническом госпитале на Старо-Петергофском проспекте. Об этом 2 июля сообщает «Матч ТВ».



Напомним, прошлым вечером спортсмена увезли на скорой из военкомата. Ему якобы стало плохо после нескольких часов пребывания там. Источник сообщил «Фонтанке», что Федотов провёл ночь в больнице и в военкомат пока не возвращался.



В пятницу стало известно, что лучшим вратарём КХЛ Федотовым как уклонистом от армии заинтересовалась военная прокуратура. Силовики встретили Федотова у ледовой арены в Купчино, его отъезд попал на видео.