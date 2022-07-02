Адвокату Ивана Сафронова предъявили обвинение по делу о фейках за пост в соцсети

Адвокату Дмитрию Талантову, задержанному 28 июня в Ижевске и отправленному в СИЗО на два месяца, предъявили обвинение. Ему вменяется распространении фейков о вооруженных силах России (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), сообщает 2 июля «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщество адвокатов и правозащитников в телеграме «Первый отдел».



По версии следствия, пост Талантова в соцсети вел к подрыву авторитета власти и армии и их дискредитации. А прочитавшие его граждане «испытают страх и чувство тревоги, беспокойства и незащищенности со стороны государства».

