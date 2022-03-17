«Иллюзий не питаю». Журналист Сафронов накануне суда рассказал про смех, совесть и ожидания

Письмо 17 марта публикует «Новая газета». Сафронов сразу отметил, что не питает иллюзий насчет своего дела, но верит «что хотя бы капля благоразумия все-таки проявится». «Я сейчас не просто уверен, а на 100 процентов знаю, что в моих действиях нет никакого состава преступления, если, конечно, не считать преступлением саму журналистику», — уверен экс-журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей», советник главы Роскосмоса.

Светова рассказывает, что в последнем письме Сафронову просила его сохранять чувство юмора, на что почти два года заключенный СИЗО ей ответил, что это чувство в нем даже преумножилось «вопреки логике и здравому смыслу».

Журналист отметил, что укрепился в своей правоте, когда узнал, в чем именно его обвиняют. «Лично для меня важно еще и то, что совесть моя чиста — от и до. Я не сломался, я никого не оговорил — я отстаиваю свои убеждения, а это хоть чего-то да стоит. Даже сейчас. Даже в России. У меня есть какое-то внутреннее понимание, что все будет хорошо, — в конце концов любой срок заканчивается, а на себя в зеркало мне еще долго смотреть», — заключил обвиняемый и передал всем привет.

Процесс начнется 21 марта.