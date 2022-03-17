«Иллюзий не питаю». Журналист Сафронов накануне суда рассказал про смех, совесть и ожидания

Журналист Зоя Светова почти два года переписывается с обвиняемым в госизмене Иваном Сафроновым. В последнем перед началом судебного следствия письме он поделился своими ожиданиями.
Письмо 17 марта публикует «Новая газета». Сафронов сразу отметил, что не питает иллюзий насчет своего дела, но верит «что хотя бы капля благоразумия все-таки проявится». «Я сейчас не просто уверен, а на 100 процентов знаю, что в моих действиях нет никакого состава преступления, если, конечно, не считать преступлением саму журналистику», — уверен экс-журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей», советник главы Роскосмоса.
Светова рассказывает, что в последнем письме Сафронову просила его сохранять чувство юмора, на что почти два года заключенный СИЗО ей ответил, что это чувство в нем даже преумножилось «вопреки логике и здравому смыслу».
Журналист отметил, что укрепился в своей правоте, когда узнал, в чем именно его обвиняют. «Лично для меня важно еще и то, что совесть моя чиста — от и до. Я не сломался, я никого не оговорил — я отстаиваю свои убеждения, а это хоть чего-то да стоит. Даже сейчас. Даже в России. У меня есть какое-то внутреннее понимание, что все будет хорошо, — в конце концов любой срок заканчивается, а на себя в зеркало мне еще долго смотреть», — заключил обвиняемый и передал всем привет.
Процесс начнется 21 марта.