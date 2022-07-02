«Эта версия вроде бы удалась». Воронежская «Алёнушка» вернулась, теперь без налёта постапокалипсиса

Жителям Нововоронежа представили усовершенствованный вариант памятника основательнице. Алёнка 2.0 едва ли добьётся славы предшественницы, но зато теперь не так страшно.
Новый монумент 1 июля показали в телеграм-канале Нововоронежской АЭС, градообразующего предприятия города. «Сегодня во время Первого городского фольклорного праздника «Истоки», открылся арт-объект «Алёнка», - сообщили в АЭС.
Местная пресса уточняет, что памятник городу подарили московские меценаты, его автор — подмосковный скульптор Виталий Казанский. Новую версию Алёнки установили рядом с Центральным рынком на том же месте, где стояла её предшественница, которую в соцсетях называли «Алёнушкой постапокалипсиса» и памятником, посвящённым жертвам COVID-19.
«Лучше предыдущей быть несложно. Но эта версия вроде бы удалась!», - пишут в комментариях. Пока напуганных там не наблюдается.
Прославивший Нововоронеж памятник был установлен в декабре 2020 года к 250-летию села, на месте которого вырос город. По легенде, героиня, ставшая прототипом для монумента, жила именно здесь, пока её не убил злодей Кудеяр. После того, как лицо железной девы облетело соцсети с СМИ, скульптуру продали на аукционе за 2,6 миллиона рублей. Новый владелец решил «переселить» её в торгово-развлекательный центр под Воронежем.