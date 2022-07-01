«Документы после себя не оставил». Лосенка Гошу из Павловского парка съел медведь

Недолгой оказалась жизнь лосенка Гоши, которого буквально в мае выпустили в лес под Петербургом. Как сообщает комитет по животному миру Ленобласти, сохатый стал жертвой хищника.



«От ученых, которые отслеживали пути миграции, недавно поступила информация, что был обнаружен ошейник (был надет на этого лося). При выезде и осмотре останков было установлено, что лося съел медведь», — рассказали в ведомстве.



До этого молодой лось гулял по Павловскому парку, где его периодически встречали горожане и туристы. Однако специалисты посчитали, что животное может представлять опасность для гостей парка, особенно детей, поэтому было решено увезти его подальше и нацепить на него ошейник с GPS-датчиком. Судя по видео, уходить от людей он не хотел, его пришлось подгонять.

