Bloomberg: ЕС планирует ввести санкции против импорта золота из России

Европейский союз работает над новым пакетом санкций, в рамках которого, в частности, планируется запретить импорт в ЕС российского золота. Об этом 1 июля сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.



Планы союза, как отмечает издание, совпадают с решением стран «большой семерки» сокращать источники доходов России. Однако отраслевые аналитики, опрошенные Bloomberg, напротив, считают запрет преимущественно символическим, поскольку антироссийские санкции уже закрыли для РФ все западные рынки.