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    Bloomberg: ЕС планирует ввести санкции против импорта золота из России

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    Европейский союз работает над новым пакетом санкций, в рамках которого, в частности, планируется запретить импорт в ЕС российского золота. Об этом 1 июля сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

    Планы союза, как отмечает издание, совпадают с решением стран «большой семерки» сокращать источники доходов России. Однако отраслевые аналитики, опрошенные Bloomberg, напротив, считают запрет преимущественно символическим, поскольку антироссийские санкции уже закрыли для РФ все западные рынки.

    Ранее США ввели запрет на импорт золота из России. Об аналогичном решении, по словам президента Соединенных Штатов Джо Байдена, в ближайшем будущем объявят и страны «большой семерки». Ожидается, что западный мораторий лишит РФ около 19 миллиардов долларов в год.

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