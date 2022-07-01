Моргенштерн* намекнул на приезд в Россию и назначил встречу в своем кафе

Рэпер Алишер Моргенштерн* (внесен Минюстом в список иноагентов) запостил в своем телеграм-канале фрагмент скриншота с подбором авиабилетов по маршруту Прага — Москва. Исполнитель замазал номера рейсов и обрезал даты, поэтому сказать о сроках его якобы запланированного возвращения трудно, как и о маршруте — артист, который в последнее время жил в Дубае, судя по всему, полетит через Арабские Эмираты. В Чехии он был замечен несколько дней назад со своей женой Диларой Зинатуллиной, с которой они якобы разошлись минувшей весной, чему посвятили песни и ролики.

Второй пост, размещенный исполнителем поздним вечером 30 июня, обращен к поклонникам. Это призыв бронировать столики в московском заведении Kaif Provenance, принадлежащем музыканту. Ранее было объявлено, что Kaif будет вынужден закрыться — у заведения возникли проблемы с проверяющими органами.



Одновременно в СМИ появилась информация о том, что МВД проводит проверку по факту возможного мошенничества с гастролями певца. Об этом со ссылкой на источники РЕН-ТВ сообщает 1 июля «Газета.ру».



Моргенштерн* уехал из России в конце 2021 года — после того, как председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что рэпер «по сути дела торгует наркотиками в социальных сетях». Его концерты в России были отменены.

