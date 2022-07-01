    Пробки

    6/10

    usd52.51eur54.64
    Как получить шенгенЧто изменится с 1-го июляКуда пойти в выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Музыка

    Моргенштерн* намекнул на приезд в Россию и назначил встречу в своем кафе

    1875
    2 комментария

    Рэпер Алишер Моргенштерн* (внесен Минюстом в список иноагентов) запостил в своем телеграм-канале фрагмент скриншота с подбором авиабилетов по маршруту Прага — Москва. Исполнитель замазал номера рейсов и обрезал даты, поэтому сказать о сроках его якобы запланированного возвращения трудно, как и о маршруте — артист, который в последнее время жил в Дубае, судя по всему, полетит через Арабские Эмираты. В Чехии он был замечен несколько дней назад со своей женой Диларой Зинатуллиной, с которой они якобы разошлись минувшей весной, чему посвятили песни и ролики.

    Второй пост, размещенный исполнителем поздним вечером 30 июня, обращен к поклонникам. Это призыв бронировать столики в московском заведении Kaif Provenance, принадлежащем музыканту. Ранее было объявлено, что Kaif будет вынужден закрыться — у заведения возникли проблемы с проверяющими органами.

    Одновременно в СМИ появилась информация о том, что МВД проводит проверку по факту возможного мошенничества с гастролями певца. Об этом со ссылкой на источники РЕН-ТВ сообщает 1 июля «Газета.ру».

    Моргенштерн* уехал из России в конце 2021 года — после того, как председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что рэпер «по сути дела торгует наркотиками в социальных сетях». Его концерты в России были отменены.

    * Включён в реестр Минюста иноагентов.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 2

    Комментарии
    2

    Новости компаний

    close
    close