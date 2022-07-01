    Пробки

    4/10

    usd52.51eur54.64
    Как получить шенгенЧто изменится с 1-го июляКуда пойти в выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    В Японии заявили, что смена оператора «Сахалин-2» не остановит поставки газа в страну

    357
    обсудить

    Указ президента России Владимира Путина о ликвидации оператора «Сахалина-2» не означает остановку поставок сжиженного природного газа в Японию, заявил премьер-министр страны Фумио Кисида. «Сахалин-2», по его словам, ежегодно поставляет в Японию 60% от общего объема производимого топлива.

    «Был выпущен указ президента России по проекту «Сахалина-2». Но это не означает, что поставки СПГ будут сейчас же остановлены. Но мы будем внимательно следить, какие требования будут в содержании контракта вследствие этого указа», — сообщил Кисида в эфире национального телевидения (цитата по «Коммерсанту»).

    Власти Японии, отметил премьер-министр, обдумают дальнейшие шаги вместе с японскими энергетическими компаниями.

    Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о безвозмездной передаче имущества материнской компании «Сахалин-2» государству. До этого акции проекта были распределены между «Газпромом» (50%), Shell (27,5%) и японскими компаниями Mitsui & Co. (12,5%) и Mitsubishi (10%). В Кремле также заявили, что не видят оснований для остановки поставок СПГ в связи с принятием указа.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий
    Комментарии
    0

    Новости компаний

    close
    close