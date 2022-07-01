В Японии заявили, что смена оператора «Сахалин-2» не остановит поставки газа в страну

Указ президента России Владимира Путина о ликвидации оператора «Сахалина-2» не означает остановку поставок сжиженного природного газа в Японию, заявил премьер-министр страны Фумио Кисида. «Сахалин-2», по его словам, ежегодно поставляет в Японию 60% от общего объема производимого топлива.
«Был выпущен указ президента России по проекту «Сахалина-2». Но это не означает, что поставки СПГ будут сейчас же остановлены. Но мы будем внимательно следить, какие требования будут в содержании контракта вследствие этого указа», — сообщил Кисида в эфире национального телевидения (цитата по «Коммерсанту»).
Власти Японии, отметил премьер-министр, обдумают дальнейшие шаги вместе с японскими энергетическими компаниями.
Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о безвозмездной передаче имущества материнской компании «Сахалин-2» государству. До этого акции проекта были распределены между «Газпромом» (50%), Shell (27,5%) и японскими компаниями Mitsui & Co. (12,5%) и Mitsubishi (10%). В Кремле также заявили, что не видят оснований для остановки поставок СПГ в связи с принятием указа.