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    Путин передал имущество «Сахалин Энерджи» государству

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    Указ о специальных мерах в топливно-энергетической сфере подписал президент России Владимир Путин. Принят он в связи с недружественными действиями других стран. Документ опубликован на портале правовой информации.

    Согласно указу, «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд» переходит созданной правительством компании. До вступления документа в силу действует соглашение о разделе продукции.

    В данный момент у Sakhalin Energy несколько акционеров. Это «Газпром» с 50 процентами акций (плюс одна), «Шелл» с 27,5 процентами акций (минус одна). Меньшая доля у Mitsui & Co. (12,5%) и Mitsubishi (10%).

    Согласно указу, подписанному президентом России, задача правительства — создать ООО, которое получит права и обязанности «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд», а также имущество компании.

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