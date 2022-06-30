Путин передал имущество «Сахалин Энерджи» государству

Указ о специальных мерах в топливно-энергетической сфере подписал президент России Владимир Путин. Принят он в связи с недружественными действиями других стран. Документ опубликован на портале правовой информации.



Согласно указу, «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд» переходит созданной правительством компании. До вступления документа в силу действует соглашение о разделе продукции.

В данный момент у Sakhalin Energy несколько акционеров. Это «Газпром» с 50 процентами акций (плюс одна), «Шелл» с 27,5 процентами акций (минус одна). Меньшая доля у Mitsui & Co. (12,5%) и Mitsubishi (10%).