В Кремле высказались о тенденциях к национализации и «Сахалине-2»

Указ о смене оператора «Сахалина-2» не стоит рассматривать как общую тенденцию к национализации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 1 июля.



«Здесь не может быть какой-то общей тенденции. Каждый отдельно взятый случай будет рассматриваться по отдельности», — рассказал Песков журналистам (цитата по «Коммерсанту»).



Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о безвозмездной передаче имущества материнской компании «Сахалин-2» государству. До этого акции проекта были распределены между «Газпромом» (50%), Shell (27,5%), группой компаний Mitsui & Co. (12,5%) и Mitsubishi (10%).

