Россия планирует восстановить 500 км дорог в Донбассе к концу года

Восстановление инфраструктуры Донбасса идет хорошими темпами. В том числе и транспортной инфраструктуры. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин, передает ТАСС.



По его словам, к концу 2022 года в Донбассе предполагается восстановить 500 километров дорог и 15 мостов.

Недавно кабмин принял документ, согласно которому служащие, уехавшие в командировку восстанавливать Донбасс, должны получать двойную зарплату. Это относится как к сотрудникам ГУПов, так и частных компаний.