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    Россия планирует восстановить 500 км дорог в Донбассе к концу года

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    Восстановление инфраструктуры Донбасса идет хорошими темпами. В том числе и транспортной инфраструктуры. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

    По его словам, к концу 2022 года в Донбассе предполагается восстановить 500 километров дорог и 15 мостов.

    Недавно кабмин принял документ, согласно которому служащие, уехавшие в командировку восстанавливать Донбасс, должны получать двойную зарплату. Это относится как к сотрудникам ГУПов, так и частных компаний.

    На рассмотрении также находится законопроект, согласно которому может быть разрешено обязывать бизнес к исполнению госзаказов армии и спецслужб на фоне спецоперации.

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