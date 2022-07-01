На военные рельсы. Правительство предлагает разрешить самому себе обязывать бизнес к исполнению госзаказов армии и спецслужб на фоне спецоперации

Правительство хочет получить право вводить специальные меры в сфере экономики, которые позволят принуждать определенные предприятия к исполнению госконтрактов в интересах армии и спецслужб при проведении боевых действий на Украине. Сотрудников таких предприятий могут заставить работать по ночам и в выходные. Соответствующий законопроект по поручению премьера Михаила Мишустина кабмин внес в Госдуму накануне.

В пояснительной записке к проекту закона сказано, что при проведении «контртеррористических и иных операций» за пределами РФ, в частности спецоперации на территориях ДНР, ЛНР и Украины, «возникает краткосрочная повышенная потребность в ремонте вооружения и военной техники и обеспечении материально-техническими средствами». Чтобы быстро ее удовлетворять в условиях санкций, потребуется «временно сосредоточить усилия» в отдельных отраслях экономики.

Для этого предлагается дать правительству возможность вводить специальные меры и устанавливать особенности регулирования трудовых отношений на отдельных предприятиях, в том числе привлекать их сотрудников к работе «за пределами установленного рабочего времени» — ночью, в праздники, в выходные, в отпуске. Чтобы не возникало противоречий, придется вносить изменения в Трудовой кодекс. Они уже подготовлены в виде отдельного проекта федерального закона.

«Специальные меры в сфере экономики» также позволят делать закупки продукции у единственного поставщика, а для формирования ее запаса по предложению МЧС, Минобороны, ФСБ и Росгвардии увеличивать или уменьшать в рамках уже заключенного контракта количество товара, объем работы, услуги и цену — пропорционально изменениям. Если объем работы будет уменьшен, стороны обязаны будут уменьшить цену, отдельно отмечается в законопроекте.

Предприятия вне зависимости от их формы собственности не имеют права отказаться от заключения контрактов.