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    На военные рельсы. Правительство предлагает разрешить самому себе обязывать бизнес к исполнению госзаказов армии и спецслужб на фоне спецоперации

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    17 комментариев
    Фото: Евгений Разумный/«Ведомости»/ТАСС
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    Правительство хочет получить право вводить специальные меры в сфере экономики, которые позволят принуждать определенные предприятия к исполнению госконтрактов в интересах армии и спецслужб при проведении боевых действий на Украине. Сотрудников таких предприятий могут заставить работать по ночам и в выходные. Соответствующий законопроект по поручению премьера Михаила Мишустина кабмин внес в Госдуму накануне.

    В пояснительной записке к проекту закона сказано, что при проведении «контртеррористических и иных операций» за пределами РФ, в частности спецоперации на территориях ДНР, ЛНР и Украины, «возникает краткосрочная повышенная потребность в ремонте вооружения и военной техники и обеспечении материально-техническими средствами». Чтобы быстро ее удовлетворять в условиях санкций, потребуется «временно сосредоточить усилия» в отдельных отраслях экономики.

    Для этого предлагается дать правительству возможность вводить специальные меры и устанавливать особенности регулирования трудовых отношений на отдельных предприятиях, в том числе привлекать их сотрудников к работе «за пределами установленного рабочего времени» — ночью, в праздники, в выходные, в отпуске. Чтобы не возникало противоречий, придется вносить изменения в Трудовой кодекс. Они уже подготовлены в виде отдельного проекта федерального закона.

    «Специальные меры в сфере экономики» также позволят делать закупки продукции у единственного поставщика, а для формирования ее запаса по предложению МЧС, Минобороны, ФСБ и Росгвардии увеличивать или уменьшать в рамках уже заключенного контракта количество товара, объем работы, услуги и цену — пропорционально изменениям. Если объем работы будет уменьшен, стороны обязаны будут уменьшить цену, отдельно отмечается в законопроекте.

    Предприятия вне зависимости от их формы собственности не имеют права отказаться от заключения контрактов.

    «Принятие положений, предусмотренных законопроектом, не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности», — уверены авторы пояснительной записки.

    Фото: Евгений Разумный/«Ведомости»/ТАСС

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    Комментарии 17

    shestokol01 Июл 2022 в 15:01
    " Вот представьте насколько качественней , вечером , в театре, играла бы Ермолова , если бы днем она работала бы за станком ..."© , тут примерно так же , пусть правители днем сидят в креслах , а вечерком к станкам , да асфальт класть лопатами , показать народу свои законы на личном примере , весьма эффективный метод , а сколько инфы новой для зомбоящика..
    +0-0
    Klaus_Nesanta01 Июл 2022 в 15:00
    надо понимать так, что за 120 дней сво резервы практически исчерпаны, теперь надо в три смены выпускать новые, ремонтировать и восстанавливать разбитое
    +0-0
    SU LUX INN01 Июл 2022 в 14:58
    да, придется теперь Некоторым комментарии и по ночам Писать, в три смены!
    +0-0
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