США впервые в истории обошли Россию по поставкам газа в Европу

В июне впервые в истории Соединенные Штаты смогли обойти Россию по объему поставок газа в ЕС. Об этом сообщил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, передает РБК.
По мнению Бироля, если потребление газа в Европе не будет снижено, заполнить хранилища к зиме не получится. США обогнали Россию после резкого сокращения поставок природного газа по трубопроводу из РФ.
Напомним, что снижение поставок газа через «Северный поток» началось 14 июня из-за того, что был задержан ремонт газоперекачивающих агрегатов станции «Портовая». Задержка произошла из-за позднего возвращения агрегатов немецкой компанией Siemens. Уже 15 числа из эксплуатации был выведен еще один газотурбинный двигатель — он выработал межремонтный ресурс.
В Siemens, в свою очередь, заявили, что двигатели для «Северного потока» были произведены в Канаде. Один из двигателей находится на ремонте в Монреале. Вернуть отремонтированные турбины оказалось невозможным из-за наложенных санкций. Сейчас немецкая компания пытается решить проблему на межгосударственном уровне.
Из-за сильного снижения поставок ряд стран начали предпринимать экстренные меры. Чиновники Германии, Австрии, Нидерландов призвали к экономии и заявили о том, что необходимо использовать больше угля. Чешские власти заявили, что готовы сжечь буквально всё, чтобы жители страны не замерзли зимой.