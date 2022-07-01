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    США впервые в истории обошли Россию по поставкам газа в Европу

    1968
    10 комментариев

    В июне впервые в истории Соединенные Штаты смогли обойти Россию по объему поставок газа в ЕС. Об этом сообщил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, передает РБК.

    По мнению Бироля, если потребление газа в Европе не будет снижено, заполнить хранилища к зиме не получится. США обогнали Россию после резкого сокращения поставок природного газа по трубопроводу из РФ.

    Напомним, что снижение поставок газа через «Северный поток» началось 14 июня из-за того, что был задержан ремонт газоперекачивающих агрегатов станции «Портовая». Задержка произошла из-за позднего возвращения агрегатов немецкой компанией Siemens. Уже 15 числа из эксплуатации был выведен еще один газотурбинный двигатель — он выработал межремонтный ресурс.

    В Siemens, в свою очередь, заявили, что двигатели для «Северного потока» были произведены в Канаде. Один из двигателей находится на ремонте в Монреале. Вернуть отремонтированные турбины оказалось невозможным из-за наложенных санкций. Сейчас немецкая компания пытается решить проблему на межгосударственном уровне.

    Из-за сильного снижения поставок ряд стран начали предпринимать экстренные меры. Чиновники Германии, Австрии, Нидерландов призвали к экономии и заявили о том, что необходимо использовать больше угля. Чешские власти заявили, что готовы сжечь буквально всё, чтобы жители страны не замерзли зимой.

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    Комментарии 10

    Кот Ученый01 Июл 2022 в 11:33
    Лавры страны -газоколонки янкам спать не дают))
    +1-0
    СлаваРоссии01 Июл 2022 в 11:30
    Теперь и глупышам понятно, кто и зачем вытеснял Россию ото всюду. Какие сверхприбыли получит сша, да и европку ещё больше свяжут по рукам-ногам. Грета Тунберг отдыхает.
    +1-2
    AndrewBarsik01 Июл 2022 в 11:19
    Хотелось бы разъяснений от "официальных лиц" - в чьих интересах проводится СВО? Кто, так сказать, выгодоприобретатели или бенефициары (как их называют в народе)?
    +1-1
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    Комментарии
    10

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