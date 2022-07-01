США впервые в истории обошли Россию по поставкам газа в Европу

В июне впервые в истории Соединенные Штаты смогли обойти Россию по объему поставок газа в ЕС. Об этом сообщил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, передает РБК.



По мнению Бироля, если потребление газа в Европе не будет снижено, заполнить хранилища к зиме не получится. США обогнали Россию после резкого сокращения поставок природного газа по трубопроводу из РФ.

Напомним, что снижение поставок газа через «Северный поток» началось 14 июня из-за того, что был задержан ремонт газоперекачивающих агрегатов станции «Портовая». Задержка произошла из-за позднего возвращения агрегатов немецкой компанией Siemens. Уже 15 числа из эксплуатации был выведен еще один газотурбинный двигатель — он выработал межремонтный ресурс.