Ради «европейских друзей и союзников». К решению проблемы «Северного потока» подключились власти Канады

Канадские власти пытаются решить вопрос с ремонтом оборудования для газопровода «Северный поток». Переговоры на высшем уровне ведутся с правительством ФРГ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Министерства природных ресурсов Канады Энтони Эртл.



«Правительство Канады ведет активные переговоры с ФРГ об этих турбинах, и мы работаем над достижением решения данной проблемы», — сказал Эртл (цитата по РИА Новости).