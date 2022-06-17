Ради «европейских друзей и союзников». К решению проблемы «Северного потока» подключились власти Канады

Канадские власти пытаются решить вопрос с ремонтом оборудования для газопровода «Северный поток». Переговоры на высшем уровне ведутся с правительством ФРГ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Министерства природных ресурсов Канады Энтони Эртл.
«Правительство Канады ведет активные переговоры с ФРГ об этих турбинах, и мы работаем над достижением решения данной проблемы», — сказал Эртл (цитата по РИА Новости).
По словам Энтони Эртла, канадская сторона делает все для того, чтобы стабилизировать энергетические рынки для «европейских друзей и союзников».
Проблема заключается в том, что ключевое оборудование для работы «Северного потока» никак не может вернуться после ТО из Канады. Виной тому антироссийские санкции. При этом вторая турбина должна также пройти техобслуживание в Канаде, но, опять же из-за санкций, не может быть туда отправлена.
Из-за ограничений на компрессорной станции «Портовая» «Газпром» был вынужден снизить объемы поставок. При плановых 167 миллионах кубов в сутки поставляется 100 миллионов. Происходит это из-за того, что используются только 3 газоперекачивающих агрегата. В частности, из-за задержек в работе немецкой Siemens.