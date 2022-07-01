МегаФон вслед за другими компаниями решил не выплачивать дивиденды за 2021 год

Собрание акционеров компании МегаФон приняло решение не выплачивать дивиденды за прошлый год. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале раскрытия корпоративной информации.



Согласно сообщению, чистая прибыль, полученная в 2021-м, распределяться не будет. Дивиденды не объявят и не выплатят.

За 2020 год МегаФон выплатил по 112,9 рубля за обычную акцию.

При этом результаты IV квартала 2021 года показали, что чистая выручка МегаФона выросла на 639,6 процента и составила 32,5 миллиарда рублей. Выручка выросла на 10,9 процента. Она составила 97,1 млрд рублей.