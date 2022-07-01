    Пробки

    4/10

    usd52.51eur54.64
    Как получить шенгенЧто изменится с 1-го июляКуда пойти в выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    МегаФон вслед за другими компаниями решил не выплачивать дивиденды за 2021 год

    1238
    2 комментария

    Собрание акционеров компании МегаФон приняло решение не выплачивать дивиденды за прошлый год. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале раскрытия корпоративной информации.

    Согласно сообщению, чистая прибыль, полученная в 2021-м, распределяться не будет. Дивиденды не объявят и не выплатят.

    За 2020 год МегаФон выплатил по 112,9 рубля за обычную акцию.

    При этом результаты IV квартала 2021 года показали, что чистая выручка МегаФона выросла на 639,6 процента и составила 32,5 миллиарда рублей. Выручка выросла на 10,9 процента. Она составила 97,1 млрд рублей.

    Напомним, накануне от выплат дивидендов за 2021 год отказались «Газпром», Сбербанк и «Газ». Индекс Мосбиржи отреагировал негативно, началось падение.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 2

    Комментарии
    2

    Новости компаний

    close
    close