Бесконечная лояльность. В Петербурге задержали за взятку еще двух инспекторов Госстройнадзора

Полиция Петербурга добралась до очередных сотрудников Госстройнадзора Смольного. За два года — это 16-й и 17-й фигуранты длинной истории в этом ведомстве, обвиненные в подписании актов строителям небескорыстно.

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Смольного на улице Зодчего Росси потеряла еще двух своих сотрудников. В ночь на 1 июля Следственный комитет Петербурга задержал на двое суток инспектора этой структуры Бакуменко, отвечающего за прием объектов, и отправил на подписку о невыезде инспектора Кузык. По информации «Фонтанки», их неприятности начались утром 30 июня, когда к ним домой, а потом в служебные кабинеты пришли оперативники экономической полиции.

Кстати, подозреваемые не очень похожи друг на друга по финансовому уровню. Так, если Кузык живет скромно, то его коллегу разбудили в доме премиум-класса «Смольный квартал», который, соответственно, находится на Орловской улице возле Смольного. Причем передвигается Бакуменко на новом «Порше», зарегистрированном на бывшую супругу. По данным нашего издания, инспекторам вменяется взятка в 1,5 млн рублей. Только Кузык назван посредником между строителями и Госстройнадзором, а Бакуменко — получателем. Что касается прописанной в постановлении о возбуждении уголовного дела схеме, то это — за подписание актов итоговых проверок. В данном же эпизоде речь идет об объекте на улице Каховского, 12 (Васильевский остров), — бизнес-центре и парковке.



Новости, связанные со взятками в Госстройнадзоре Петербурга, появились еще в августе 2020 года. «Фонтанка» тогда и начала отслеживать эту историю, там сразу же сменился руководитель. Потом вменили взятку еще одному сотруднику, а после подтянулись посредники. На сегодня по первому делу и выделенным из него материалам проходят вместе с задержанными 30 июня уже 17 человек. Из них 11 — сотрудники Госстройнадзора, 6 — посредники. Причем практически все находятся на подписке о невыезде, так как сотрудничают со следствием.

