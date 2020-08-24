После задержания сотрудников за взятки в петербургском Госстройнадзоре меняют руководителя
Владимир Болдырев возглавил петербургский Госстройнадзор. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба Смольного.
Распоряжение о его назначении подписано в понедельник утром губернатором Александром Бегловым.
До этого Болдырев занимал пост начальника аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Николая Линченко.
В Госстройнадзоре руководство менялось в последний раз полтора года назад. В январе 2019 года Вячеслав Захаров занял должность временно исполняющего обязанности начальника. Перед этим кресло оставил Евгений Ким, произошло это вскоре после визита в ведомство силовиков. До Кима начальником Госстройнадзора был Леонид Кулаков, который с тех пор успел поруководить комитетом по строительству, поработать в администрации губернатора, а теперь является председателем комитета имущественных отношений.
В начале августа ведомство попало в поле зрения СМИ после того, как двух высокопоставленных сотрудников: задержали по делу о получении полумиллионной взятки за сокрытие нарушений при строительстве МФК на проспекте Обуховской Обороны.