FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +19
74.10р87.73р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
24.08.2020 10:48
0
Печать

После задержания сотрудников за взятки в петербургском Госстройнадзоре меняют руководителя

Владимир Болдырев возглавил петербургский Госстройнадзор. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба Смольного.

Распоряжение о его назначении подписано в понедельник утром губернатором Александром Бегловым.

До этого Болдырев занимал пост начальника аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Николая Линченко.

В Госстройнадзоре руководство менялось в последний раз полтора года назад. В январе 2019 года Вячеслав Захаров занял должность временно исполняющего обязанности начальника. Перед этим кресло оставил Евгений Ким, произошло это вскоре после визита в ведомство силовиков. До Кима начальником Госстройнадзора был Леонид Кулаков, который с тех пор успел поруководить комитетом по строительству, поработать в администрации губернатора, а теперь является председателем комитета имущественных отношений.

В начале августа ведомство попало в поле зрения СМИ после того, как двух высокопоставленных сотрудников: задержали по делу о получении полумиллионной взятки за сокрытие нарушений при строительстве МФК на проспекте Обуховской Обороны.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний