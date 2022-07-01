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    Граница открывается — другое закрывается. Финляндия сворачивает консультационный центр COVID-19

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    Консультационная служба пограничной охраны Финляндии, работавшая по вопросам, связанным с коронавирусом, прекращает работу. Об этом сообщается на официальном сайте погранохраны.

    Отмечается, что за консультацией невозможно будет обратиться уже в середине месяца. Финская сторона даже называет точное время: 15 июля 16:00.

    Пограничники напоминают, что консультации по пересечению границ в период пандемии вводились как временная мера. С 1 июля все ограничения сняты.

    Тем временем пересечь границу удастся не всем. В чём проблема, читайте в материале «Фонтанки».

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