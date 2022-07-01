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    «Ъ»: новая сторублевка окажется в кошельках россиян не скоро

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    Новая сторублевка войдет в оборот не скоро, считают участники рынка: нужно настроить терминалы, банкоматы и оборудование для распознавания новых купюр.

    Это сделать непросто, учитывая, что из России ушли ведущие производители банкоматов, сообщает 30 июня «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

    Ассоциация банков России еще весной просила перенести выход новых купюр на полгода, поскольку кассовая техника — вся импортная, а более 60% банкоматов приходится на ушедших из страны NCR и Diebold Nixdorf. В Центробанке, впрочем, отмечали, что в большом количестве новые банкноты появятся в обороте уже после адаптации оборудования, то есть через полгода-год, а пока поступят его поставщикам.

    Участники рынка полагают, что объявление о вводе в оборот купюры нового образца было формальным. Коммерческий директор процессингового центра IMPAYA Алексей Разумовский считает, что переход займет несколько лет.

    Напомним, «Фонтанка» показывала, как выглядит новая банкнота. Сообщалось, что в оборот ее ведут 30 июня. К следующему году в РФ также собираются обновить дизайн купюр в тысячу и пять тысяч рублей.

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