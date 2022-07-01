«Ъ»: новая сторублевка окажется в кошельках россиян не скоро

Новая сторублевка войдет в оборот не скоро, считают участники рынка: нужно настроить терминалы, банкоматы и оборудование для распознавания новых купюр.

Ассоциация банков России еще весной просила перенести выход новых купюр на полгода, поскольку кассовая техника — вся импортная, а более 60% банкоматов приходится на ушедших из страны NCR и Diebold Nixdorf. В Центробанке, впрочем, отмечали, что в большом количестве новые банкноты появятся в обороте уже после адаптации оборудования, то есть через полгода-год, а пока поступят его поставщикам.

Это сделать непросто, учитывая, что из России ушли ведущие производители банкоматов, сообщает 30 июня « Коммерсантъ » со ссылкой на источники.

Участники рынка полагают, что объявление о вводе в оборот купюры нового образца было формальным. Коммерческий директор процессингового центра IMPAYA Алексей Разумовский считает, что переход займет несколько лет.

Напомним, «Фонтанка» показывала, как выглядит новая банкнота. Сообщалось, что в оборот ее ведут 30 июня. К следующему году в РФ также собираются обновить дизайн купюр в тысячу и пять тысяч рублей.