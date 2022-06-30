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    В России изменят дизайн 1000 и 5000 рублей. ЦБ рассказал когда

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    4 комментария

    В 2023 году в России появятся новые банкноты достоинством 1000 и 5000 рублей. Их концепцию уже утвердил совет директоров Центробанка, сообщил зампред ЦБ Сергей Белов в четверг, 30 июня.

    «По поводу купюр 1000 и 5000 рублей могу сказать, что совет директоров Банка России утвердил концепцию, сейчас идет работа над эскизом совместно с коллегами из "Гознака"», — сказал Белов на презентации модернизированной 100-рублевой купюры.

    По словам зампреда ЦБ Михаила Алексеева, на новой 1000-рублевой банкноте, посвященной Приволжью, скорее всего изобразят нижегородский Кремль, а на 5000 рублей, отображающих Уральский федеральный округ, — екатеринбургские Плотинку и Дом Севастьянова. Каждую из новых купюр покроют лаком для повышения износоустойчивости.

    Ранее Банк России ввел в обращение первую модернизированную банкноту номиналом 100 рублей, посвященную Москве и Центральному федеральному округу.

    Вслед за купюрами достоинством 100, 1000 и 5000 рублей в 2024–2025 годах дизайн сменят 10-, 50- и 500-рублевые банкноты. На 50 рублях останется изображение Петербурга, а на 100 — Москвы. На остальных появятся новые населенные пункты: Новосибирск вместо Красноярска на 10 рублях, Пятигорск вместе Архангельска — на 500 рублях.

    В конце апреля российские банки попросили Центробанк отложить выпуск новых банкнот из-за ухода зарубежных поставщиков банковской техники с российского рынка. В ЦБ подтвердили получение письма и обещали изучить его содержание.

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    Комментарии 4

    Pupin30 Июн 2022 в 16:25
    Зачем это сейчас нужно? Авиацию уже спасли? Запчастей для ремонта иностранного оборудования в больницах хватит? Будут полупроводники для работы отрасли автомобилестроения? Импортозаместили лекарства, которые больше не поставляют?

    Это выглядит, как издевательство перед народом: перед страной серьёзные вызовы, а правительство тратит время на выбор и смену картинок на купюрах, важнее задач сейчас же нет.
    +0-0
    Otkating30 Июн 2022 в 16:15
    И ЦБ переиминовать в Самое Главное ЦБ, Самое Главное ЦБ РФ, чего мелочиться - Самое Главное ЦБ Планеты ЗЕМЛЯ,
    +0-0
    25267490130 Июн 2022 в 16:05
    Когда же портрет САМОГО нанесут?
    +0-0
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    Комментарии
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