Прокуратура Петербурга добилась запрета для эпизода Happy Tree Friends на YouTube, но мучительная смерть осталась

О решении 30 июня сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. Прокурор Кировского района города потребовал признать запрещённым к распространению в России эпизод Friday the 13th на одном из англоязычных YouTube-каналов.

Кировский районный суд Петербурга вынес очередное решение по административному иску прокурора, касающемуся жестокости в анимационных фильмах без возрастных ограничений. Под запрет попала одна из многочисленных серий «Счастливых лесных друзей».

«Изучением контента установлено, что в видеофрагментах присутствуют натуралистические сцены, связанные с издевательствами, кровью, приемами лишения жизни. Мультипликационный сериал ставит своей целью показать различные виды смертельного исхода для главных героев. Согласно аннотации, главные герои в обычных жизненных ситуациях подвергаются физическому и моральному насилию, издевательствам и мучительной гибели», — обосновали требования в ведомстве, отметив деструктивное влияние на неокрепшие умы.

Мультсериал о «лесных друзьях», умирающих различными способами в каждой серии, уже знаком Октябрьскому районному суду. В Кировском согласились, что ролик по указанной ссылке в свободном доступе может причинить вред здоровью несовершеннолетних, и признали его запрещённым к распространению. Видео уже заблокировано.



Судя по контенту YouTube-канала, внимание к которому привлекла прокуратура, надзор может обеспечить работой себя и суд надолго. Поиск выдал под сотню серий Happy Tree Friends, в первой же не удалось отыскать 18+. Предупреждение о чёрном юморе и о том, что ресурс не предназначен для детей, нашлось только в описании канала.

