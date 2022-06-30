    Пробки

    1/10

    usd52.51eur54.64
    Граница открыта?Тариф на мусор вырастетУчись выживать в жаруОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Прокуратура Петербурга добилась запрета для эпизода Happy Tree Friends на YouTube, но мучительная смерть осталась

    1902
    8 комментариев

    Кировский районный суд Петербурга вынес очередное решение по административному иску прокурора, касающемуся жестокости в анимационных фильмах без возрастных ограничений. Под запрет попала одна из многочисленных серий «Счастливых лесных друзей».

    О решении 30 июня сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. Прокурор Кировского района города потребовал признать запрещённым к распространению в России эпизод Friday the 13th на одном из англоязычных YouTube-каналов.

    «Изучением контента установлено, что в видеофрагментах присутствуют натуралистические сцены, связанные с издевательствами, кровью, приемами лишения жизни. Мультипликационный сериал ставит своей целью показать различные виды смертельного исхода для главных героев. Согласно аннотации, главные герои в обычных жизненных ситуациях подвергаются физическому и моральному насилию, издевательствам и мучительной гибели», — обосновали требования в ведомстве, отметив деструктивное влияние на неокрепшие умы.

    Мультсериал о «лесных друзьях», умирающих различными способами в каждой серии, уже знаком Октябрьскому районному суду. В Кировском согласились, что ролик по указанной ссылке в свободном доступе может причинить вред здоровью несовершеннолетних, и признали его запрещённым к распространению. Видео уже заблокировано.

    Судя по контенту YouTube-канала, внимание к которому привлекла прокуратура, надзор может обеспечить работой себя и суд надолго. Поиск выдал под сотню серий Happy Tree Friends, в первой же не удалось отыскать 18+. Предупреждение о чёрном юморе и о том, что ресурс не предназначен для детей, нашлось только в описании канала.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 8

    Комментарии
    8

    Новости компаний

    close
    close